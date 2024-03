Dobro pogledajte svoje uši: Mogu vam otkriti puno toga o vašem zdravlju!

Uši su vrlo osjetljivi organi prema vlastitim zdravstvenim problemima, što znači da ako imate problema s njima, vjerojatno ćete to primijetiti. Ali čini se da također mogu ukazivati na probleme sa zdravljem u drugim dijelovima tijela. Mnogi od nas znaju najvažnije simptome upozorenja za određene bolesti i stanja, poput traženja kvrga kad je riječ o raku dojke.

No, čini se da bismo trebali posvetiti jednaku pažnju našim ušima, jer nam one također mogu davati upozorenja. Od svrbeža do viška ušnog voska, stanje vaših ušiju moglo bi vam dati znak da biste trebali posjetiti liječnika radi daljnjih ispitivanja, prema Kaitlyn Foley, kliničkoj audiologinji u South Shore Hearing Centru. Ovo su simptomi na koje biste trebali pripaziti, piše Mirror.

Svrbež u ušima: Na prvi pogled, svrbež u ušima možda ne izgleda zabrinjavajuće, ali ako traje i ne prolazi, to bi mogao biti znak većeg problema. Prema Kaitlyn, trajni svrbež u ušima često može ukazivati na ekcem ili gljivičnu infekciju u uhu. Gljivične infekcije obično zahvaćaju vanjsko uho, od ušnog kanala do bubnjića, i mogu uzrokovati upalu oba uha, što rezultira suhom, svrbežnom kožom i ponekad neugodnim iscjetkom.

Zvonjenje u ušima (tinitus): Iako zvonjenje u ušima može biti prolazan fenomen, ponekad može biti znak ozbiljnijeg problema. Na primjer, može biti povezano s infekcijom uha ili početkom menopauze. Također, tinitus može biti simptom rijetkog stanja unutarnjeg uha poznatog kao Menierova bolest, koja može utjecati na ravnotežu i sluh. Drugi simptomi uključuju osjećaj vrtoglavice, gubitak ravnoteže, gubitak sluha ili mučninu. Ako primijetite takve simptome, važno je konzultirati se s liječnikom.

Vlažan i ljepljiv ušni vosak: Ušni vosak normalan je i obično se sam ispire iz uha. Međutim, ako primijetite da vaš ušni vosak ima vlažnu i ljepljivu konzistenciju, to bi mogao biti znak nečega drugog. Istraživanja su pokazala da bi vlažan ušni vosak mogao biti povezan s mutacijom u ABCC11 genu koja je također povezana s povećanim rizikom od razvoja raka dojke, prema Kaitlyn. Iako to ne znači nužno da ćete razviti rak dojke ako imate vlažan ušni vosak ili obratno, genetski sastav određuje vrstu ušnog voska koji proizvodimo. Vlažan ušni vosak češći je kod ljudi afričkog ili europskog podrijetla, dok je suhi ušni vosak češći kod ljudi azijskog podrijetla. Ako ste zabrinuti, uvijek je najbolje konzultirati se s liječnikom.

Bore na režnjevima uha: Ako imate manje od 60 godina i primijetite dijagonalne bore na režnjevima uha, to bi moglo ukazivati na veći rizik od koronarne bolesti srca (CAD), koja može uzrokovati srčani udar, prema nekim istraživanjima. Dijagonalna bora, poznata i kao “Frankov znak”, primijećena je kod poznatih osoba poput Stevena Spielberga i Georgea W. Busha.

Promjene na koži uha: Ako primijetite promjene na koži ušiju, to također može biti povezano s problemima bubrega. Prema studiji Britanskog medicinskog časopisa, to posebno vrijedi za novorođenčad. Liječnici mogu koristiti ovaj znak kao razlog za provođenje testova funkcije bubrega kod novorođenčadi. Međutim, važno je napomenuti da su ti problemi obično bezopasni, ali ako primijetite da određene izrasline postaju veće, bolne, krvare ili ako ih se razvije mnogo, trebali biste se konzultirati s liječnikom.

