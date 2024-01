Na dijeti ste, ali ne mršavite? Ovo su mogući razlozi!

Mnogi se obeshrabre kada vide da ne mršave nakon određenog vremena, iako su napravili promjene u prehrani. Liječnik opće prakse Sameer Sanghvi naveo je uobičajene i najčešće razloge zbog kojih ne gubite težinu te je objasnio što je treba napraviti kako bi se potaknulo mršavljenje, piše Time.

Konzumirate previše kalorija: "Gubitak težine se svodi na kalorije. Važno je unosimo li manje kalorija nego što trošimo", kaže doktor. Dodaje da ako želite smršavjeti, smanjite dnevni unos za 400 kalorija. "Preporučeni dnevni unos od 2.000 kalorija za žene i 2.500 kalorija za muškarce. Ako pokušavate smršavjeti, trebali biste pokušati smanjiti unos kalorija za oko 600 kalorija. To znači 1.400 kalorija za žene i 1.900 za muškarce, iako to ovisi o faktorima kao što su vaše godine, visina i razina aktivnosti', ističe doktor.

Također savjetuje da je nabolje da bilježite ono što ste unijeli u organizam tijekom dana. "Da biste pratili kalorije, možete izmjeriti porcije koje jedete, provjeriti etikete na namirnicama koje se kupuju u trgovini i zabilježiti što jedete u svom dnevniku hrane", savjetuje liječnik.

Preskakanje obroka ili 'jo-jo' dijeta: "Iako popularne, jo-jo dijete rijetko dovode do gubitka težine. Zapravo, one će vjerojatno završiti dugoročnim povećanjem težine", kaže doktor Sameer. Dodaje da organizam ulazi u režim samoobrane kada preskačemo obroke. "Preskakanje obroka dovodi naše tijelo u režim samoobrane što dovodi do usporavanja metabolizma. Kada se na kraju vratite normalnoj prehrani, potrebno je više vremena da sagorite hranu", objasnio je. "Također, propuštate esencijalne hranjive tvari što može dovesti do toga da osjećate manjak energije. Ovo može izazvati žudnju za hranom s visokim sadržajem masti i šećera. To je 'klizav teren', čak i ako dijeta funkcionira privremeno, izuzetno je nezdrava", rekao je stručnjak.

Ne pijete dovoljno vode: "Nedovoljan unos tekućine loš je za zdravlje općenito, ali malo ljudi shvaća da to također može dovesti do povećanja tjelesne težine. Hidratacija povećava našu metaboličku funkciju, energiju i smanjuje glad, tako da postoji jaka veza između pijenja dovoljne količine vode i stvarnog gubitka težine", objasnio je doktor.

"Ako smo dehidrirani, u našem mozgu postoji 'kvar' koji može poslati signale gladi, a ne žeđi. To znači da imamo tendenciju jesti više kada smo dehidrirani da bismo nadoknadili osjećaj žeđi. Osim toga ako ste dehidrirani, osjećat ćete da imate malo energije i umorni ste što bi moglo potaknuti grickanje", dodao je Sameer.

Ne spavate dovoljno: "Kvalitetan san je od važnog značaja za održavanje fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja. Otprilike sedam do devet sati sna po noći smatra se dovoljnom količinom za dobro zdravlje odraslih osoba. Nedostatak sna ima brojne posljedice. Jedna od njih je povećanje tjelesne težine. Kada ne možemo spavati, naša tijela oslobađaju kortizol – 'hormon stresa 'koji može potaknuti naše tijelo da skladišti rezerve masti 'za svaki slučaj", kaže doktor.

'Ne samo to, kada smo pod stresom ili neispavani, potrebna nam je energija iz hrane kao zamjena pa možemo početi grickati i jesti više. Osim toga, ako ste budni i u kuhinji, postoji velika šansa da grickate', ističe Sameer.

Dobivate mišiće: "Ako redovito vježbate i uzimate hranu bogatu proteinima, a izgleda da se vaša težina na vagi ne smanjuje, možda zapravo dobivate na težini mišića", objasnio je doktor. "Možda ćete primijetiti da vam tijelo postaje zategnutije i jače. I možda ćete se osjećati sigurnije u svoj izgled usprkos onome što piše na vagi. Važna stvar koju treba zapamtiti je da je u redu gubiti težinu sve dok to radite što je moguće zdravije", zaključio je Sameer.

