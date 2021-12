Muškarci otkrili zašto kupovinu darova ostavljaju za zadnji tren: 'To je samo obaveza...'

Božićna kupnja može biti stresno iskustvo, ali još je više frustrirajuća kada se ostavi za posljednji trenutak. Često željeni darovi budu rasprodani, a dostava zna kasniti i to samo rezultira još većim problemima.

Svi smo imali godine kada smo malo prekasno krenuli u kupovinu darova i to je izazvalo napetost i tjeskobu, ali za neke ljude ova kupnja u zadnji čas samo je dio njihove blagdanske tradicije.

I dok se ne može reći da mnoge žene to rade, muškarci su postali poznati po svojim kasnim kupovnim navikama. Budući da postoji ovi stereotip, Metro je zamolio muškarce da podijele svoja razmišljanja o tome zašto kreću u božićnu kupovinu tako kasno.

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi:

Patrik, 52

“Za mene je Božić pomalo slijepa točka. Super sam organiziran u svom životu i svake godine si obećam da neću kupovinu ostaviti za zadnji trenutak, ali onda zaboravim jer prođe cijela godina.”

“Zapravo mislim da bi to mogao biti problem muškog DNK – ali ne, ozbiljno, u mom slučaju stvarno sam opušten misleći da mogu dobiti sve na Badnjak; sve su trgovine otvorene i čini mi se da uvijek na kraju sve obavim.”

Rhys, 32

“Kasno krećem s kupovinom jer mi ljudi nisu rekli što žele do posljednjeg trenutka. Ne vidim potrebu da sve kupim jako rano - radim to svake godine. Mislim da ne postoji poseban razlog zašto muškarci to više ostavljaju u zadnji tren, dečki su samo malo opušteniji.”

Senan, 25

“Mislim da je to zato što Božić uvijek dođe brže nego što očekujem – odjednom je samo ovdje, a kupovina darova je jako naporna. Sama pomisao da se moram voziti do grada i da moram hodati od trgovine do trgovine - uopće ne uživam u tome. To je samo prevelika obaveza.”

Harry, 29

“Nikada se ne mogu sjetiti ničega što želim za Božić - nema veze s bilo kim drugim. Nije lijenost ono što me sprječava u kupnji poklona ranije, koliko užasan nedostatak mašte kada su darovi u pitanju.”

Ista tema pokrenula se i na društvenom forumu Reddit, gdje je jedan korisnik pitao zašto mnogi ostavljaju svoju božićnu kupovinu za zadnji tren i onda uvijek jure po svim trgovinama.

“Odgađam kupovinu poklona svake godine, ​​ali mislim da je to zato što da ih kupim prije vremena, zaboravio bih na njih”, rekao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Jedan od razloga je što osobe kojima kupujem darove uvijek u zadnjem trenu kažu: ‘Znaš što stvarno želim za Božić?”

Znate li zašto bor kitimo baš na Badnjak?