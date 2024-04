Muškarci otkrili: Ovo je savršena količina vremena za oralni seks!

Prema studiji koju je proveo Superdrug Online Doctor, pokazalo se da je oralni seks muškarcima prilično važan. Istraživački tim pitao je 1100 muškaraca i žena iz Europe i Amerike o tome što misle o tom činu. Otkrili su da je 35% muškaraca reklo da je oralni seks "donekle važan" u vezi, dok je samo 9% reklo da uopće nije važan. S druge strane, 26% žena reklo je da je to "umjereno važno", piše Daily Star.

Zanimljivo je da bi 30% muškaraca odabralo oralni seks umjesto seksa kada bi mogli odabrati samo jedno. Čini se da američki muškarci uživaju oko 11 minuta neprekidnog oralnog seksa, prema Amerikankama.

VEZANI ČLANCI:

To je gotovo dvije minute duže nego što Europljanke procjenjuju da bi trebalo trajati. Iznenađujuće, muškarci su mislili da bi trebao biti kraći, a Europljani kažu da bi trebao trajati samo oko osam minuta. Iako bi mnogi mogli biti zaprepašteni kada otkriju da žene smatraju da bi oralni seks trebao trajati dulje nego što muškarci misle, također bi mogli biti zapanjeni kada saznaju da je vjerojatnije da će žene same to pokrenuti.

Utvrđeno je da ogromnih 60% Amerikanki započne čin sa svojim partnerima bez da ih oni uopće to i pitaju. Oni koji su sudjelovali u istraživanju podijelili su i svoje trikove kako najviše uživati ​​u oralnom seksu. Predložili su da razgovarate o tome što volite sa svojim partnerom prije ili za vrijeme oralnoh seksa, a ogromnih 72% tvrdi da su "vrlo zadovoljni" nakon razgovora.

Unatoč tome što momci maštaju o 11 minuta oralnog seksa, vjerojatno mnogi ne bi mogli izdržati toliko dugo. Studija je pokazala da prosječnom muškarcu treba samo pet i pol minuta da svrši.

Žena tvrdi da je njezin partner jako obdaren i da im to radi probleme: 'Bojim se imati seks s njim!'