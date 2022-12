Muškarci otkrili: Ovih pet ženskih ‘nesavršenosti’ zapravo su jako privlačne

Žene se često brinu oko svog fizičkog izgleda, a često se brinu i oko toga što muškarci misle o njihovom izgledu, pa se trude biti savršene. No, ono što mnoge žene ne shvaćaju, je da su neke stvari na koje one gledaju kao na nepravilnosti i nesavršenosti, muškarcima zapravo iznimno privlačne na njima, piše Your Tango.

- Unatoč svim tim 'znanstvenim' studijama koje se neprestano pojavljuju i sugeriraju da su 'simetrija' ili 'harmonija' univerzalno privlačne, muškarci i dalje spavaju, izlaze i žene se s 'nekonvencionalno privlačnim' ženama svaki dan. Tko želi biti s nekim tko svaki dan mora ustati u 6 ujutro da bi izgledao potpuno savršeno, a to je ionako nemoguće - rekao je autor teksta, te otkrio pet stvari za koje žene misle da su nesavršenosti, a zapravo su seksi.

Kukasti nos

- Vaš nos je prekrasan, nema ništa loše s vašim profilom, izgledate poput egipatske božice. Nema uopće smisla time se zamarati - rekao je autor.

Mekani trbuščić

Možda ste primijetili da muškarci tijekom seksa ponekad vole zgrabiti za te malo mekanije dijelove tijela. Meki trbuščić je u tom pogledu bonus, pa se oko toga također ne biste trebali brinuti.

Male grudi

Naravni da muškarci vole i velike grudi, nema smisla to poricati, ali isto tako nije da su samo velike grudi privlačne. Male grudi su super jer izgledaju jako lijepo ispod dubokog V izreza i, ako vani nije prehladno, ne treba vam ni grudnjak. Grudi su grudi - bez obzira na veličinu.

Nonšalantan izgled

Većina muškaraca slaže se da su opušten look, razbarušena kosa i lice bez šminke često privlačniji od potpuno sređenog stylinga jer izgleda prirodnije, iako, naravno, ni u tome nema apsolutno ništa loše.

Razmak među zubima

Ovu malu 'nepravilnost' muškarci često smatraju ubojitim sredstvom zavođenja. Koliko god vi mislili da to možda nije lijepo, zapravo je poprilično slatko, ali i seksipilno.

