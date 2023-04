Muškarac tvrdi da je bogataš, ali da to skriva od svoje obitelji: ‘Imam i lažan stan!’

Jedan multimilijunaš je otvoreno progovorio o svojoj odluci da svoje golemo bogatstvo sakrije od svoje obitelji, objašnjavajući kako to radi iz posebnog razloga. Naime, otkako je njegova mala tvrtka postala popularna, anonimni poduzetnik odlučio je šutjeti o svom bogatstvu. Prvo je osjetio potrebu šutjeti o svom bogatstvu kada bi ga roditelji stalno tražili novac kada bi ga posjetili, i to čak i kada je imao manju plaću, piše Mirror.

Tajanstveni bogataš kaže da bi njegovi roditelji stalno tražili novac od njega kada bi došli, a uz to su boravak kod njega smatrali 'besplatnim odmorom'. Prešavši na popularnu forumsku stranicu Reddit, objasnio je: "Ja sam multimilijunaš i kad me obitelj posjeti, iznajmljujem stan i pretvaram da tamo živim. Nakon što sam svojoj obitelji rekao iznos svoje stare plaće, koja je bila znatno niža od one koju zarađujem sada, redovito sam ih morao financirati. Počeli su govoriti drugim članovima obitelji da bi me trebali posjećivati ​​i da ću se brinuti o njima. Kad ih posjetim kod njih kući, očekuju da im donesem puno darova i platim svaki put kad izađemo van… Čak su mi počeli govoriti da bih trebao dati doprinos i platiti školarinu svoje braće i sestara."

Objasnio je da je tijekom pandemije korone odlučio slagati obitelji da je izgubio posao i da se muči s plaćanjem troškova. Ono što se zapravo dogodilo je da je počeo ulagati u razne stvari pa time i više zarađivati. No, njegova ga je obitelj, misleći da nema novaca, prestala kontaktirati i nikad se nije čuo s njima osim ako ih nije sam nazvao. Tvrdi da je tada polako počeo shvaćati da su ti ljudi, kako ih naziva, 'otrovni' i da bi trebao povući neke granice. Polako je prestao zvati i slati im poruke, te ih je prestao izvještavati o svom životu jer je odlučio da ga ne zaslužuju dobro poznavati.

"Sada sam tako sam blagoslovljen i zahvalan što sam financijski opušten. Kako bih se zaštitio, rekao sam svojoj obitelji da sam našao posao, ali da plaća nije velika, a da su troškovi života visoki. Sada kada posjećuju, plaćaju sami svoje letove i ne izlaze puno. Iznajmljujem lažan stan i kažem obitelji da živim tamo, iako zapravo živim u penthouseu. Idemo šetati po susjedstvu u kojem ja zapravo živim i maštamo o tome kako bi bilo živjeti na jednom od tih mjesta. Držim dva kofera puna svoje stare odjeće i držim tri kutije sa svim svojim uobičajenim posuđem za jelo, knjigama itd. Kad znam da su u posjetu, kažem svom pomoćniku da nađe stan u nekom običnom kvartu i da tamo stavi moje stare stvari .Oni zasad apsolutno nemaju pojma o tome", priznao je.

Kaže da mu je odnos s obitelji sada malo bolji, pa ne želi izgubiti kontakt s njima. Dodaje i da mu je zabavno lagati o svom životu na taj način, te da svojoj obitelji nikada ne planira reći pravu istinu o sebi. Otkako je podijelio svoju priču, tema je do danas prikupila više od 350 komentara, a mnogi korisnici priznali su da se ne mogu odlučiti je li to u redu ili ne.

"Iskreno, mislim da bih ja učinio istu stvar", napisao je jedan korisnik. "Ne znam, meni je to jako čudno. Mislim da ipak ne bi trebao tako lagati, vratit će ti se..", komentirala je druga korisnica, dok je treća dodala: "Oni su loši ljudi, ali iz nekog razloga ni ovo se ne čini u redu."

Kupio mali dom za 1460 eura: 'Nema tuša ni WC-a, i ljudi kažu da je depresivno, ali meni je super'