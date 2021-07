Muškarac priznao da je propustio rođenje djeteta zbog utakmice, ljudi ga žestoko osudili

Neimenovani muškarac postao je meta kritika i osuda na Twitteru nakon što je jedan korisnik podijelio njegovu fotografiju s utakmice i otkrio gdje je zapravo trebao biti u tom trenutku.



Naime, ovaj zagriženi obožavatelj hokeja na ledu došao je na finalnu utakmicu Stanley kupa s plakatom na kojem piše kako zbog ovoga propušta rođenje svog prvog djeteta i kako se nada da će kraj utakmice biti vrijedan toga.



Iako ima zaštitnu masku na licu, muškarac izgleda prilično zadovoljno i sretno, primijetili su korisnici Twittera koji ga nisu štedjeli s kritikama, prenosi UNILAD.

My man out here losing two rings with one stone pic.twitter.com/wRCdyYPIU5