Muškarac ispričao: 'Otkazao sam vjenčanje nakon što mi je zaručnica skoro ubila psa!'

Jedan je muškarac na Redditu otkrio kako je, samo par dana prije vjenčanja, shvatio da je pogriješio s izborom partnerice; nakon što mu je ona zamalo ubila psa!

- Zaručnica i ja smo bili zajedno četiri godine, a zaručeni smo šest mjeseci. Imam psa mješanca koji ima sedam godina i najbolji je pas na svijetu. U subotu je ona imala djevojačku večer kod kuće, ja sam otišao kod svojih roditelja, a pas je ostao s njom - napisao je muškarac u objavi.

Kako prenosi Mirror, rekao joj je da psa obavezno kad počne zabava zatvori u spavaću sobu, no u pet ujutro je dobio poziv da nešto nije u redu sa psom. Zaručnica je bila je pijana, no uspio joj je objasniti da treba uzeti taksi i odvesti psa u veterinarsku kliniku.

- Kada sam stigao tamo izgledala je kao da satima nije prestala plakati, nije mogla ni govoriti. Njezine dvije prijateljice rekle su mi da je pas živ ali da nije dobro. Bilo mi je žao zaručnice sve dok nije došao veterinar i rekao da je pas unio u sebe velike količine alkohola i čokoladnih namirnica - nastavio je.

Kada su stigli kući rekao je svojoj zaručnici da spakira svoje kofere i ode iz njegove kuće i života. Rekao joj je i da vjenčanja neće biti i da to kaže svojim gostima, a on će svojima, nakon čega se ona samo spakirala i otišla bez riječi. Ubrzo nakon toga na mobitel su mu počele stizati poruke od njezinih sestara, braće, njezine majke i njezinih prijatelja koji su ga vrijeđali. Pokušao se obratiti i svojoj obitelji, no i oni su mu rekli da je pretjerao.

- Ona mi se gadi i ne mogu ju niti pogledati u oči, a kamoli da s njom provedem svoj život. Ona je nemarna i neodgovorna i ne želim da jednog dana naudi našem djetetu - zaključio je u svojoj objavi na Redditu gdje je i tražio savjet od drugih korisnika.

Mnogi korisnici stali su u njegovu obranu, te su mu izrazili podršku.

- Iako sigurno nije ništa loše planirala učiniti, očito donosi loše odluke i ne može joj se vjerovati - napisao je jedan korisnik.

- Takva razina nepažnje može nekoga ubiti; što bi ljudi rekli da je učinila istu stvar s djetetom? - komentirao je drugi korisnik.

