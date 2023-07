Može puno toga pokazati: Evo što o muškarcu otkriva njegova najdraža seks poza

Možete saznati puno toga o muškarcu ako znate što voli u krevetu, odnosno koja mu je najdraža poza. Naravno, svi mi volimo eksperimentirati s više poza, no ako muškarac ima jednu koju malo više voli od ostalih, možda biste mogli saznati i nešto više o njemu (možda čak i nešto što on ne bi htio da znate), piše Times of India.

Misionarska poza: Ova poza može se nazvati klasičnom, a vole je muškarci tradicionalnog načina razmišljanja koji su pomalo nesigurni u sebe. Upravo zato vole gledati partnericu u lice, vidjeti njezine reakcije i dobiti odgovor na pitanje - koliko su dobri ljubavnici. To, također, pokazuje kako vole imati kontrolu tijekom seksa, kaže dr. sc. Ava Cadell, seksualna terapeutkinja iz SAD-a. Kako se radi o pozi u kojoj su partneri vrlo blizu licima, u svemu tome postoji i određena intimnost. "To je romantično, ali ne i avanturističko. Nema ništa loše u klasičnom vođenju ljubavi, ali ponekad bi trebali 'istražiti svoju divlju stranu'", savjetuje ova stručnjakinja. Kaže da je problem ako muškarac (ali i žena) može doživjeti vrhunac samo u misionarskom položaju. Tada bi bilo dobro poraditi na reprogramiranju seksualnog života. "Pokušajte s pozom u kojoj je žena na vrhu, na vama. Ta poza ima jednake kvalitete kao i misionarska, ali u njoj ćete se morati odreći želje za kontrolom i malo začiniti stvari", dodala je.

Poza 'doggy': Dr. sc. Ava Cadell kaže da nikada nije upoznala muškarca koji ne voli ovu pozu. Mnogi čak vjeruju da je to najbolji položaj za seks. Muškarac kojemu je to najdraža poza otkriva svoj teritorijalni animalistički instinkt kao da je kralj džungle, kaže stručnjakinja. Osim toga, time pokazuje da se u njemu skriva strah od intimnosti i općenito nije previše romantičan. Kod ove poze užitak može biti velik, ali na račun intimnosti, to je polje na kojemu dolazi do deficita. Kako bi to nadoknadili, povremeno promijenite pozu, a najidealnija za bliskost je - poza žlica. Kod te poze i dalje ulazite odozada, ali u isto vrijeme ste vrlo intimni - partnerica se neće osjećati kao 'komad mesa'.

Kaubojka: U ovoj pozi žena je na muškarcu, i ona je ta koja ima svu kontrolu. Muškarci koji vole tu pozu najvjerojatnije misle na zadovoljstvo svojih partnerica i to im je važno. Također, oni u isto vrijeme time pokazuju da su sigurni u sebe i kada su podložni, a u isto vrijeme su i dominantni jer omogućuju partnerici postizanje orgazma dubljom penetracijom. Cadell savjetuje muškarcima da povremeno preuzmu kontrolu, 'zgrabe' partnericu i promijene pozu - ona će to jako cijeniti i uzbudit će se još više.

Poza žlica: To je položaj u seksu kojeg nazivaju i 'pozom za lijene'. Oboje leže na boku, a muškarac je iza žene. Ovo je vrlo intimna poza jer se tijekom vođenja ljubavi partneri dodiruju velikim dijelom tijela. Muškarci kojima je ovo najdraža poza nikako nisu 'slabići' već su strastveni i silno žele zadovoljiti partnericu, kaže Cadell. Za više užitka u ovoj pozi, ova stručnjakinja savjetuje muškarcima da partnerici u isto vrijeme prstima stimuliraju klitoris, a potom da se prebace u misionarski položaj gdje ju mogu gledati u oči dok uživa i u isto vrijeme penetrirati još dublje.

Stojećki seks: Muškarci ovog tipa najviše vole voditi ljubav svugdje, samo ne u krevetu - pod tušem, preko kuhinjskog stola, naslonjeni na zid... To otkriva avanturistički nastrojene tipove koji su pomalo 'zločesti'. "To je nestašni ljubavnik kojega uzbuđuje pomisao da bi mogao biti ulovljen tijekom seksa. On se želi zabavljati koliko god je moguće, bez obzira na posljedice", pojašnjava ova seks terapeutkinja. Ipak, katkad se treba primiriti i iskušati klasičnije poze u koje je uključen krevet, čisto zbog promjene koje će partnericu razveseliti, dodaje.

