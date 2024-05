Možda niste znali: Zbog ovih stvari pretjerano trošite u trgovini!

Iako ne možete učiniti ništa protiv inflacije, možete srezati svoju potrošnju u trgovini uvođenjem nekoliko promjena u način na koji kupujete - dok i dalje uživate u svojim omiljenim jelima i ne gladujete. Tajna je u pametnijoj kupnji.

Stručnjaci koji su svladali jeftinu kupnju hrane znaju najveće zamke koje ljude hvataju u zamku u prekomjernom trošenju. Želite li ih izbjeći? Evo sedam grešaka u kupovini namirnica koje morate imati na umu sljedeći put kada budete u kupnji, piše Huffpost.

Ne znate koliko trenutno trošite na hranu: Ako želite smanjiti troškove hrane, prvi korak je utvrditi koliko trenutno trošite, rekao je stručnjak za obiteljski proračun Rob Bertman. "Ponekad će ljudi ni iz čega izabrati iznos koji žele da bude njihov proračun za trgovinu namirnicama, ali može biti izazov držati se toga ako ne znate koliko trenutno trošite”, rekao je. Na primjer, Bertman je rekao da ako vam je cilj potrošiti 400 eura mjesečno na namirnice, a pretpostavljate da obično trošite 600 eura, a zapravo trošite 1000 eura, malo je vjerojatno da će se vaš proračun zadržati i mogle bi biti potrebne veće promjene. Nakon što saznate koliko trenutno trošite (čuvajući račune od svojih odlazaka u trgovinu namirnicama u prošlom mjesecu), Bertman je rekao da je sljedeći korak razmisliti o izborima koje možete učiniti kako biste smanjili taj iznos. Umjesto da pokušavate drastično smanjiti svoju potrošnju odjednom, Bertman preporučuje male, postupne promjene - slično kao što netko s ciljem zdravije prehrane može postići dugotrajniji uspjeh usredotočujući se na male prilagodbe u početku, umjesto da odjednom usvoji super restriktivnu dijetu. Ovdje vam može dobro doći poznavanje nekih drugih uobičajenih pogrešaka pri kupnji.

Nemate plan obroka: Osnivačica Budget Bytesa Beth Moncel rekla je da je jedna od najčešćih pogrešaka pri kupnji namirnica to što se ne napravi plan obroka ili vodič za to kako ćete točno upotrijebiti sve što kupite. Osobito kada je riječ o proizvodima, mnogi ljudi kupuju hranu koju žele jesti, ali to na kraju ne čine, rekla je Moncel. "Za neke ljude, pobrinuti se da pojedete svu hranu koju kupujete znači zapisati u svoj kalendar kada ćete je pripremiti i skuhati", dodaje Moncel. Bertman također jako vjeruje u planiranje obroka, ali je naglasio da u tome treba biti realan. "Možete imati sjajan plan obroka za tjedan dana, ali ako se vratite kući s posla i preumorni ste za kuhanje, na kraju naručite”, rekao je. "Važno je biti realan u pogledu svog vremena i ambicija."

Prvo ne provjeravate hladnjak: Prije nego što izađete sa svojim planom obroka i popisom namirnica, autorica Tiffany Doerr Guerzon knjige "Uštedite novac na namirnicama, a da ne izgubite razum" preporučuje da se dobro potrudite tako da prvo provjerite svoj hladnjak, zamrzivač i smočnicu. Na taj način nećete završiti s tri napola iskorištene staklenke krastavaca ili drugih proizvoda kod kuće. “Još jedan način da smanjite otpad je da izazovete sebe da koristite samo namirnice koje već imate kod kuće svakih nekoliko mjeseci”, rekla je Guerzon. “Vjerojatno ćete morati pokupiti svježe namirnice kao što su jaja i mlijeko, ali većina ljudi je iznenađena onim što imaju u svojim smočnicama, hladnjaku i zamrzivaču.”

Neka meso bude središte vaših obroka: Čak i ako se potpuno ne odreknete mesa, i Moncel i Guerzon rekli su da smanjenje može pomoći uštedjeti novac. Moncel je istaknula da su biljni proteini poput leće, slanutka i graha jeftiniji od mesa. "Jedan jednostavan način da uštedite novac je smanjiti količinu mesa koju koristite u receptu", rekla je Guerzon. Na primjer, ako je za složenac ili gulaš potrebno pola kilograma mljevene govedine, umjesto toga možete upotrijebiti 300 grama, rekla je. "Nitko neće primijetiti razliku", objasnio je Guerzon. “

Kupujte samo svježe proizvode: Voće i povrće je ukusno i dobro za vas, ali neko se može brzo pokvariti. Za proizvode koji bi se mogli pokvariti prije nego što ih možete pojesti, Moncel i Guerzon preporučuju da ih kupujete smrznute. “Zamrzavanje doista mijenja teksturu bobičastog voća, ali to nije vidljivo kada se smrznuto bobičasto voće stavlja u smoothieje, peciva ili čak za prelijevanje zobene kaše ili jogurta za doručak”, primijetila je Guerzon. Kada kupujete proizvode u zamrznutom odjeljku, Moncel preporučuje da ih tražite u njihovom najjednostavnijem obliku. Sve što je prekriveno umakom ili zapakirano u vrećicu za mikrovalnu vjerojatno će dodatno koštati. Vrijedno je ponoviti da ako kupujete svježe proizvode, trebali biste točno znati kako ćete ih upotrijebiti prije nego što se pokvare. Moncel je rekla da to imate na umu kada planirate obroke i da se usredotočite na svestrano povrće koje se može koristiti na različite načine.

Posezanje za prvim predmetom koji ugledate u razini očiju na polici: Prirodno je baciti pogled na svoj popis za kupnju, vidjeti što je na njemu i zgrabiti prvu njegovu verziju koju vidite. Ali Guerzon je rekla da jednostavno provjeravanje cijena artikala iznad i ispod razine očiju može uštedjeti novac. “Ljudska priroda i želja da se kupnja obavi brzo uzrokuje da ćemo vjerojatnije posegnuti za predmetima u razini očiju”, rekla je. “Trgovine to znaju i tamo stavljaju skuplje artikle. Kad sljedeći put budete u trgovini, obratite pozornost na to gdje su artikli stavljeni. Možda ćete morati posegnuti gore ili dolje za bolje ponude.”

