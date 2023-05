Finske u koju je planirao više se i ne sjeti, ima vlastiti obrt i sretan je kako mu se sve dobro posložilo i u rodnom gradu

U srednju je išao za automehaničara i namjeravao po završetku škole otići u Finsku jer mu se sviđala kao zemlja pa je htio povezati posao i ostati živjeti ondje. Već je bio pronašao posao u nekom povrtnjaku i u mislima putovao u novi život. Činilo se sve jednostavno i ostvarivo. Ali epizoda od prije nekoliko godina sve je promijenila. Naime, dva mjeseca prije no što će se odseliti, Varaždinac Dino Možek bio je u kafiću kod prijatelja, čuo njegovu žalopojku kako mora raditi dvostruku smjenu jer ima dvije konobarice kojima baš i nije zadovoljan, a nikoga drugoga za posao ne može naći:

– Budem ti ja uskočio – ponudio se, misleći kako će to kratko trajati.

Grafika, video, foto

Prošla su dva mjeseca, a Dino je još bio u Varaždinu. Cijelu je plaću uglavnom trošio za odlazak na koncerte po Europi s kojih se uvijek vraćao s dosta fotografija snimljenih mobitelom pa si je odlučio kupiti prvi fotoaparat, da ima za slike s koncerata:

– Nisam mogao vjerovati kad sam vidio koliko je to skupo – prisjeća se.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No kupio ga je, za svoj gušt. S obzirom na to da je, dok je konobario u kafiću kod stadiona, upoznao puno ljudi i komunikativan kakav je lako uspostavio kontakte s gostima koji su ondje zalazili, uslijedili su pozivi da nešto snimi, za honorar jer su neki od njih očito na društvenim mrežama zamijetili Dinine fotografije:

– I tako sam počeo fotkati. Maštao sam, ali izgledalo mi je nerealno. A onda je počelo postajati sve realnije – smije se Dino.

Hobi je pomalo postajao više od toga, jedno je vrijeme u lokalnim medijima radio grafiku, video i foto, lani je otvorio svoj obrt za obradu digitalnih zapisa. O Finskoj više i ne razmišlja.

– Mislio sam da ću obrt otvoriti i prije i imati nešto svoje, ali malo me bilo strah. No odlučio sam da idem probati, pa što bude. I dobro je da jesam, baš sam zadovoljan kako se sve posložilo – kaže Dino kojeg smo za razgovor "izvukli" iz varaždinske arene gdje je snimao svjetsko prvenstvo u kuglanju. Govori nam i da dosta surađuje s Kerekesh teatrom, a u najgledanijem filmu prošle godine koji je u kinima pogledalo više od 50 tisuća ljudi, Kerekešovim "Marginalcima", dobio je Dino i ulogu pa je bio Slatki Dečko.

– Najviše bih volio biti fotograf na filmskom setu, iza scene – govori.

Što se posla tiče, njega ne manjka, prijavljuje se na razne projekte i uživa kad su što veći. Voli vidjeti kako drugi rade, a kad surađuje sa strancima, kaže da ne može ne primijetiti da stranci poslove obavljaju pedantnije te da strani poslodavci vode više brige o radniku. Ipak, on svoju budućnost vidi u Varaždinu:

Špancirfest, Varaždinske barokne večeri, Međunarodni festival čipke...samo su neke od poznatih manifestacija u Varaždinu, od kojih je mnoge svojim aparatomzabilježio i Dino Foto: Shutterstock

– Nije to baš tako lako kako zvuči, da se pokupiš i odeš. Tu si ti obitelj, prijatelji, ljudi s kojima surađuješ. Sad kad bih nekamo i išao, morao bih početi od nule. Znam da je puno mladih odavde odselilo, ima ih od Njemačke do Amerike, javljaju da su zadovoljni lovom. Al' mislim da to nije dovoljno, da to nije to. Meni je Varaždin idealan grad za život, imam sve što mi treba. I sve mi je blizu po gradu, a ni Zagreb nije daleko, iako ne volim gužve po njemu. Blizu je i Slovenija pa, kad hoću, mogu i tamo. Baš volim ovaj svoj kraj – govori Dino Možek o županiji istovremeno i divljeg i pitomog i šarmantnog krajolika, premreženoj bregima i dolima, rijekama i planinama, šumama, livadama, legendama...

Odmah mu zvučalo dobro

Što će od toga prikazati u jednominutnome filmu za projekt Moja.hr, vidjet ćemo 16. lipnja u Kašteliru u Istri, na svečanoj završnici:

– Kad sam dobio poziv za sudjelovanje i predstavljanje svoje županije, odmah mi je to dobro zvučalo. Nisam htio propustiti priliku – kaže.

S njim će u timu biti i njegova djevojka, Varaždinka Tara Slunjski pa će skupa prikazati što je to u njihovu kraju toliko posebno, što ih drži da ostanu i svoj život grade ovdje. Pitamo Dinu je li ipak nekada pomislio bi li mi bilo bolje u Finskoj:

– Donio sam odluku da ne idem nikamo i nije mi krivo zbog toga. Uspjelo mi je u poslu, ostao sam s obitelji, prijateljima. Planiram ostati tu i dalje. Nemam nikakve potrebe seliti se. Imam puno planova za neke svoje daljnje poslove, za razvitak obrta i u video i u glazbenom smislu. I sve ću to što sam naumio ostvariti u Varaždinu – uvjeren je 29-godišnji Dino Možek.

Foto: Shutterstock