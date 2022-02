'Moj je suprug sjajan i stvarno ga volim, ali uopće me ne uzbuđuje'

– Moj seksualni život s mojim mužem je užasan i ovisi o tome kako se osjećam. Kad smo se upoznali, jako mi se sviđao i puno smo se seksali, i uvijek je bilo dobro. Međutim, nakon nekoliko godina i dvoje djece, on me uopće ne uzbuđuje – napisala je jedna žena za Mirror.

Kad imaju odnose, osjeća se kao da samo prolazi kroz rutinu, ali misli da to nije slučaj s njim. Ponekad, kako bi se uzbudila, pomisli na nekoga koga voli, zbog čega osjeća krivnju. Nije mu rekla kako se osjeća jer misli da bi ga to stvarno povrijedilo, a u svakom drugom pogledu on je stvarno dobar partner - odličan tata, velikodušan, ljubazan i zabavan.

– On je muškarac na kojeg bi svatko bio ponosan da ga ima za partnera. Ne znam je li moguće vratiti iskru. On je još uvijek zgodan tip i brine se o sebi, ali ja sam se promijenila. Mislite li da se isplati pokušati ili je to besmisleno? Volim ga i slažemo se kao prijatelji, ali meni to jednostavno nije dovoljno -- nastavila je.

– Ne znam možete li vratiti iskru i možete li ga ponovno smatrati seksualno privlačnim, ali mislim da je vrijedno pokušati prije nego što zatvorite vrata svom braku. Možete se pokušati podsjetiti kako je bilo kad ste prvi put bili zajedno i stvari koje ste radili zajedno. Mislim da je prva stvar koju morate učiniti je priznati svom suprugu da niste sretni i da vezu treba popraviti. Znam da ga ne želite povrijediti, ali jedini način da krenete naprijed je da budete iskreni. Ne morate reći da vam se ne sviđa, ali možete reći da osjećate da nedostaje iskra u seksu i da se ne osjećate ispunjeno – odgovorila joj je Coleen Nolan.

