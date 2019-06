'Moj dečko ne može ništa napraviti bez svoje mame. Kako da se postavim?'

Majka mojeg dečka radi apsolutno sve za njega kao da je još dijete i to me užasno živcira - započela je korisnica koja je postavila pitanje poznatoj kolumnistici Deidre na portalu The Sun.

- On ima 25 godina, no pomislili bi da ima 5. Zajedno smo već dvije godine, no situacija nije ništa bolja nego na početku veze. Kada god može, njegova će mama napraviti izliku da nam se pridruži. Povrh svega toga, često me zna i kritizirati govoreći mi da je moja dužnost konstantno njega usrećivati. Pokušala sam pričati s njim o tome, no on misli da umišljam. Što da radim? - zapitala se mlada djevojka.

- On to ne vidi zbog toga što je na to navikao čitavog života. Bolje se izbori za sebe dok je vrijeme jer ćeš kasnije postati njegovom ropkinjom. Zauzimanje stava je oduvijek bila dobra zamisao; Budi vrlo stroga s njim te mu jasno daj do znanja da sve svoje obveze dijelite na pola - poručila je Deidre.

Pogledajte video: Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož