Moglo bi vas iznenaditi: 6 znanstveno dokazanih stvari koje žene čine privlačnijima muškarcima!

Prema riječima profesorice ženskih i rodnih studija na Sveučilištu DePaul, dr. Midge Wilson, svaki put kad vas muškarac „odmjerava“, zapravo obavlja „procjenu reproduktivne sposobnosti“. To znači da vas podsvjesno skenira u potrazi za osobinama koje su najbliskije povezane s dobrim zdravljem i plodnošću.

Dr. Wilson je otkrila šest značajki koje to posebno signaliziraju. Naravno, privlačno može biti još mnogo toga na ženi, od pameti, duhovitosti, uspješnosti do sasvim neočekivanih tjelesnih obilježja (primjerice madež), ovisno o ukusu, no ovo je 6 dokazanih atraktivnih osobina, piše Your Tango.

Omjer opsega struka i bokova: Najprivlačniji omjer za muški mozak je 7:10, tvrdi profesorica Wilson. Budući da su struk i bokovi povezani s rađanjem, veći bokovi imaju tendenciju signalizirati da ste potencijalna nositeljica djeteta i na taj način dodaju vam seksepilnost. Uzak struk dodatno naglašava ovu činjenicu; otuda i popularnost steznika kojim se struk stezaoe kroz povijest.

Visok glas: Prema članku iz 2014. godine, a objavljenom u Plos One, muškarce više privlače žene s visokim glasom. Znanstvenici sa University Collegea u Londonu otkrili su da glasovi višeg tona imaju tendenciju korelacije s manjim tijelima kod žena, što je povezano s fizičkom kondicijom (premda znamo da to nije zlatno pravilo).

Duga, sjajna kosa: Svi znamo da je duga, gusta i sjajna kosa zdrava kosa, stoga ne čudi što je Wilson to identificirala kao jedan od ključnih čimbenika koje muškarci obično traže kada traže zdrave potencijalne partnerice.

Biserno bijeli zubi: Ako se već nisi uvjerila u prednosti lijepog osmijeha, pokazalo se da su ljudi koji se redovito smiješe obično sretniji i, u čemu ćete se sigurno složiti, sve nas privlače sretni ljudi. Međutim, muškarci smatraju da su bijeli zubi privlačni, zbog veze između boje zuba i zdravlja zuba, ali i mladosti.

Prirodnost: Ako već niste dovoljno zbunjeni što društvo misli o ženama koje se šminkaju, istraživanja pokazuju da dečki zapravo preferiraju žene koje nose 40 posto manje kozmetike. Drugim riječima, prirodan izgled je seksi, ali malo sjajila za usne i maskare nikad nikome nisu škodili.

Crvena boja: Crvena je univerzalno povezana sa seksom, strašću i požudom s dobrim razlogom; znanstvenici su dokazali da to zapravo povećava naš faktor privlačnosti. Postoji mnogo različitih teorija za to, ali jedna je da kada smo uzbuđeni, zarumeni nam se lice, ali i u naše genitalije, bradavice i usne navali krv te one postaju intenzivnije crvene. Oponašajući to tako što ćete staviti crveni ruž za usne, možete signalizirati potencijalnom udvaraču da ste spremni za seks.

