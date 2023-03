Moderna baka prekrivena tetovažama i piercinzima: "Ljudi mi govore da sam odvratna"

Jedna se baka odlučila suočiti sa svojim kritičarima putem TikTok-a. Naime, ova moderna baka voli pokazivati svoje tetovaže i piercinge u dekoltiranim haljinama. U svojoj se koži osjeća ugodno, a dosta joj je onih koji ju vrijeđaju i omalovažavaju. Takvima savjetuje da odrastu i počnu se baviti svojim životima, prenosi Mirror.

Nedavno je ispričala neugodno iskustvo koje je doživjela s jednom nepristojnom ženom koja se osjećala pozvanom komentirati njen izgled. Baka se tog dana osjećala užasno jer su je ljudi gledali i smijali joj se zbog njenog odabira odjeće te tetovaža i piercinga na njenom tijelu. Ova baka, koja na TikTok-u objavljuje pod korisničkim imenom @sweetheartnan66, objasnila je kako joj je prišla nepoznata žena i rekla joj da se treba sramiti jer odvratno izgleda.

Ovoj modernoj baki nije jasno kako se ljudi usuđuju upućivati takve komentare drugima te poručuje da bi svi trebali biti malo pristojniji: „Ozbiljno, to nije potrebno. Zašto jednostavno ne mogu prihvatiti da je to samo tetovaža? Bože, nije tako loše. Samo me nervira koliko ljudi mogu biti nepristojni i uznemiravati druge“. Dodaje i kako je zgrožena ljudima i njihovim stavovima prema tetovažama.

Osvrnula se i na muškarce koji konstantno bulje u njene grudi te kaže kako se zbog toga osjeća jako neugodno. Prisjetila se kako je jedan muškarac skoro pao buljeći u nju. Ovakvo ponašanje smatra neprimjerenim i bezobraznim. „To me stvarno uznemirilo. Osjećam se dobro u vezi sebe, osjećam se dobro kako se odijevam, volim tko sam. I onda neka osoba kaže tako nešto. To je frustrirajuće“, dodaje prisjećajući se nepristojne žene.

Mnogi su ljudi na internetu podržali ovu baku i pohvalili njen hrabar i moderan stil. Jedna je osoba komentirala: „Sve buduće generacije izgledat će kao ti. Njezin je komentar bio odvratan. U kakvom svijetu ona živi? Meni izgledaš nevjerojatno“. A, druga se osoba složila: „Da te vidim uživo, bio bih kao o moj Bože, jedva čekam izgledati tako kad budem stariji“. Treći je napisao: „Čovječe, kad bih ušao u sobu i morao odabrati mjesto, bilo bi to pokraj tebe. Izgledaš tako cool“.

