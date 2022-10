Mladenku osudili na društvenim mrežama: Zaprosila svog zaručnika pa je nazvali - sebičnom!

Sukhmin Garcha (27) zaprosila je svog partnera Shiraza Brara (27) u srpnju ove godine. No, nakon što je video njihovih zaruka postao viralan na društvenim mrežama, Sukhmin se brzo našla na meti vrijeđanja i kritika zbog brojnih korisnika koji su joj govorili da nema samopoštovanja, da bi joj trebalo biti neugodno i da njezin partner nije izgledao sretno što ga je zaprosila.

Video je dobio mnogo podrške od muških korisnika, ali Sukhmin je bila iznenađena kada je vidjela toliko negativnosti od žena. Unatoč komentarima kao što su ljudi koji su je pitali boli li je koljeno i da bi radije preplivali ocean nego zaprosili muškarca, Sukhmin je bila odlučna zaprositi svog ljubavnika.

5 stvari koje o svom vjenčanju ne biste trebali otkrivati na društvenim mrežama:

“Uvijek sam bila otvorena za prosidbu svog partnera. U početku sam bila prilično nervozna zbog toga. Htjela sam pronaći pravi trenutak za to. Kod nas nije izazvalo nikakve probleme. Moj dečko je imao najveći osmijeh na licu. Naše su obitelji bile zaista podrška i bile su sretne zbog toga. Moja je mama bila jako ponosna. Iskreno, rekla bih samo učini to! Ako ste oboje na istoj razini u vezi, ne trebate ni razmišljati”, ispričala je za Daily Mail.

“Samo zato što to nije učinilo puno ljudi, ne znači da je pogrešno. To su samo zastarjele rodne uloge koje je napravilo društvo, mi smo nova generacija i definitivno možemo izgraditi novo društvo u kojem rodne uloge ne postoje. Mojim prijateljima i obitelji to se svidjelo. Dobila sam malo mržnje na TikToku, ali vrlo malo u usporedbi s pozitivnim komentarima”, dodala je.

“Puno mržnje došlo je od žena što je bilo vrlo iznenađujuće. Bilo je zanimljivo vidjeti kako muškarci podržavaju ženu pri prosidbi. U našem društvu uvijek želimo jednakost, ali zbog kulturološke pristranosti uvijek postoji otpor. Iskreno vjerujem da se moramo probiti kroz te norme i živjeti punim potencijalom. U svijetu u kojem ima toliko negativnosti, trebali bismo se odlučiti širiti dobrotu i ljubav”, zaključila je Sukhmin.

Znate li od čega je napravljena popularna čokoladica KitKat? Ovo sigurno niste znali!