Mjesec u New Yorku preživi s 1300 kn: 'Ne trošim gotovo ništa, namještaj nađem, a strujom se ne koristim'

Kate Hashimoto iz New Yorka kaže da, premda već tri godine živi u jednom od najskupljih gradova za život, ne troši gotovo ništa.



– Ako baš moram nešto kupiti i potrošiti novac, trudim se platiti što manje – rekla je Hashimoto koja u inače preskupom New Yorku živi s nevjerojatno skromnim budžetom od samo 1300 kn mjesečno. To joj, kako prenosi The Sun, uspijeva jer ''ponovno koristi sve što se može dvaput iskoristiti''.



– Ako na primjer u javnom WC-u operem ruke i obrišem ih papirom, taj papir sačuvam i ponovno koristim – objašnjava Hashimoto koja u skladu s tom filozofijom nije kupila ni jedan komad namještaja koji posjeduje, već koristi ono što nađe na smetlištima i po ulicama prenapučenog New Yorka.

– Samo sam skupljanjem odbačenog namještaja ''uštedjela'' nekoliko tisuća dolara – ispričala je Hashimoto u TLC emisiji Extreme Cheapskates. Krevet je tako napravila od prostirki za jogu, a blagovaonski joj stol čini hrpa starih časopisa.



Kako joj je mrsko plaćati i struju, Hashimoto je izbjegava trošiti, pa nema potrebe paliti peć ili perilicu suđa – a ti joj kuhinjski aparati zapravo više služe kao ormarići za odlaganje stvari.



– Osam godina nisam kupila ni komad odjeće - objasnila je šparna žena koja si je donje rublje, kako kaže, zadnji put kupila davne 1998. godine – a budući da ne pali ni perilicu rublja, ono malo odjeće što ima pere u kadi.

Ipak, vjerojatno je najekstremniji način na koji Hashimoto štedi novac to što ne koristi ni toaletni papir, već se nakon nužde, kako kaže, opere vodom i sapunom, a ako nema ni sapuna, nađe se uvijek pokoji papirnati ručnik koji je sačuvala nakon pranja ruku u javnom WC-u...

