Mislite da se dobro ljubite? Doznajte i poboljšajte svoju tehniku

Iako se o seksu može puno toga čuti i pročitati, ljubljenje se rijetko kada spominje, ali ono je itekako važan dio veze. Ako ono ne paše vašem partneru, rijetko kada će izlazak prerasti u pravu vezu. Stoga su znanstvenici odlučili bolje proučiti ljubljenje i otkrili su nekoliko tajni kako se dobro i uspješno ljubiti, prenosi Time.

Ljubljenje je važno

Istraživanja su pokazala da učestalost ljubljenja utječe na zadovoljstvo u vezi. Znanstvenici su dokazali da je količina poljubaca proporcionalna zadovoljstvu osoba u vezi. Također su dokazali da 59 posto muškaraca i 66 posto žena prekida vezu i odnose zato što im se partner nije dobro ljubio, a čak 90 posto ljudi se bolje sjeća prvog poljupca, nego prvog seksa.

Muškarci koji svoje žene ljube prije odlaska na posao žive pet godina dulja, a i zarađuju dvadeset do trideset posto više, a imaju manje mogućnosti da budu u prometnim nesrećama. Kako je pokazalo jedno njemačko istraživanje, muškarci koji ne ljube svoje žene prije odlaska na posao imaju pedeset posto više šansi za prometnim nesrećama.

Psiholozi vjeruju da poljubac ne čini razliku, već je razlika u tome da muškarci započinju dan pozitivnim stavom, što dovodi do zdravijeg života.

Zašto se ljubimo?

Ljubljenje je test da se provjeri odgovara li nam partner, po biološkoj prirodi. Velik broj znanstvenika vjeruje da je ljubljenje nastalo upravo iz razloga kako bi pronašli prikladnog partnera, ili otkrili lošeg partnera. Ljubljenje je također drugačije shvaćeno, ovisno radi li se o ženi ili muškarcu. Poljupci puno više znače ženama nego muškarcima jer su žene više fokusirane na oralnu higijenu i zdravlje zuba kod muškaraca, dok je muškarcima ljubljenje samo jedan korak prema seksu.

Kako znati želi li vas netko poljubiti?

Svi znanstvenici složili su se da se lako uvjerite kada uđete u partnerov osobni prostor i pratite njegove reakcije. Za ulazak u nečiji osobni prostor potrebna je određena razina povjerenja. Postoje razni načini kako to provjeriti. Muškarcima se savjetuje popravljanje ženine kose. Ako se trzne ili odmakne, to je znak da nije zainteresirana. Ako ima ugodniju reakciju, zainteresirana je za vas.

Kako se bolje ljubiti

Ženama se savjetuje da više otvaraju usta, to jest ‘da se ljube vlažnije s više jezika’. Također da bi trebale više preuzeti inicijativu i započeti ljubljenje te budu općenito aktivnije. Muškarcima se savjetuje da ne ‘guraju’ jezik ženama u grlo, da paze na disanje žene, kako bi imala dovoljno zraka, te da slušaju način na koji se žena ljubi i prate njezin tempo. Ženama također više odgovara ljubljenje s muškarcima bez brade ili s uredno obrijanom bradom. Tijekom ljubljenja vole poljupce u vrat, ali samo deset posto muškaraca to radi, te vole promjenu poljubaca, to jest izmjenjivanje mjesta gdje ih muškarac ljubi. No nije sve u tehnici. Kako biste lakše došli do poljupca, savjetuje se da dobro izgledate, da pripremite scenu, to jest bolje se upoznate s partnerom, morate odabrati pravo mjesto i vrijeme te saznajte što se vašem partneru sviđa ili ne sviđa.

