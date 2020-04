'Mislila sam da me dečko vara, a on je zapravo skrivao svog sina'

Žena (31) mislila je da ju njezin partner (27) s kojim je u vezi 18 mjeseci vara, ali on je skrivao puno veću tajnu, pa je odlučila potražiti pomoć kod savjetnice Deidre.



"Sve je bilo u redu, ali odjednom se počeo ponašati čudno prema meni. Ponekad me nije zvao niti bi se vidjeli po nekoliko dana i mene je to boljelo. Malo sam kopala po Facebooku i pronašla fotografije njega i njegovog sina, a on je rekao da je skrivao to od mene jer zna da nisam oduševljena s djecom. Je li stvarno mislio to zauvijek skrivati od mene? Da mi je to rekao odmah na početku naučila bih se nositi s tim. Volim ga jako, ali ne mogu mu vjerovati nakon ovoga."

Kumice s placa dijele ljubavne savjete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Deidre odgovara:

"U pravu si da je trebao biti iskren od početka. Voliš li ga dovoljno da mu pružiš drugu priliku? Možeš li se nositi s time da ima dijete? Maleni dječak će biti dio njegovog života zauvijek, a ako ne možeš to dijeliti s njim sumnjam da možete biti zajedno.