Ženina sestra mu bila ljubavnica pa ga optužila za silovanje. Nevjerojatnim dokazom se spasio

Koprivničanin Željko Horvat prošao je put pun preokreta kako bi dokazao da nije spolno zlostavljao svoju ljubavnicu koja je zapravo ženina sestra, prenosi Podravski.

U malom koprivničkom mjestu početkom godine nastala je poprilična frka kada je 29-godišnjak kući doveo svoju ljubavnicu koja je u to vrijeme imala samo 17 godina.

Jedan dana po njega su došli policajci koji su ga odveli na ispitivanje zbog optužbi o silovanju.

– Rekli su mi da me moja djevojka prijavila za silovanje. Odmah sam znao da nešto nije u redu. Mi smo imali seksualne odnose, ali svaki put to je bilo uz uzajamnu želju i nikako drukčije – rekao je on sumnjajući da ga je djevojka zbog pritisaka drugih optužila za silovanje.

– Prvo su me prijavili njezini roditelji da sam je oteo i silovao, i tada je policija došla do mene. Tada je ona izjavila da su naši odnosi bili dobrovoljni, ali je ipak otišla kući k roditeljima. Nekoliko dana poslije po mene je opet došla policija. Tada sam bio odveden na ispitivanje kao osumnjičen za silovanje – nadalje je objašnjavao.

Optužbi se oslobodio na nevjerojatan način. On je, naime u policiju odnio videosnimke njihovih seksualnih odnosa.

– Na ispitivanju u policiji kazao sam da imam fotografije i videoisječke seksualnih odnosa na kojima se jasno vidi da su oni dobrovoljni. Policijski službenici te fotografije i videoisječke preuzeli su s mog mobitela i tada sam pušten doma – objasnio je.

Potkraj ožujka na adresu mu je stigla obavijest o dodjeljivanju statusa žrtve kaznenog djela.

Slučaj je još uvijek u tijeku i tek se očekuje odluka suda.

