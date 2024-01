Mijenja li se seks s godinama? Stručnjakinja tvrdi da je drugačiji u 20-ima, 30-ima i 40-ima!

Poznata seksualna terapeutkinja Tracey Cox u svojoj novoj knjizi 'Sextasy' pozabavila se seksom u svakoj pojedinoj životnoj dobi. Njezino je mišljenje da postaje određeni trendovi u seksualnom životu ovisno o godinama te da smo, primjerice, svi ludi za vratolomnim pozama u dvadesetima, dok nas neke igrice, vezanje i opravice počinju zanimati u tridesetima, kada želimo začiniti seksualni život novim sadržajima. U četrdesetima možda nismo toliko aktivni kao u prethodna dva desetljeća, pa mladost pokušavamo vratiti izvanbračnim aferama, piše The Health Site.



Seks u dvadesetima: Muškarci u dvadesetima, kao što je općepoznato, ne mogu prestati razmišljati o seksu. Istraživanja su pokazala da 85 posto muškaraca u dobi od 20 do 30 godina misli o seksu svakih nekoliko sati. Žene u dvadesetima, kad maštaju o seksu, najčešće zamišljaju žensko-žensku akciju, koja je među top tri maštarije. Statistički gledano, samo četiri posto žena će priznati da mašta o lezbijskom seksu, no po mišljenju seksualne terapeutkinje Tracey Cox, ta je brojka u stvarnosti puno veća. U prilog ženskoj maštariji svakako istraživanje iz 2006. koje je pokazalo da 76 posto žena koje spavaju sa ženama doživi orgazam, dok s muškarcima u tome uspijeva 50 posto žena.

U dvadesetima oba spola vole eksperimentirati s pozama, a što je poza luđa i maštovitija, to bolje. Osim toga, većina onih koja je probala seks utroje učinila je to upravo u ranim dvadesetima, ali tek jednom ili dvaput. U dvadesetima će žene također prije nego u nekoj drugoj dobi posjetiti s prijateljicama ili s partnerom striptiz klub.



Seks u tridesetima: Većina ljudi u ovoj dobi isprobala je seks negdje na otvorenom, a najčešći odabir je okrilje mraka i zelenila u parku, na plaži ili u skrivenom kutku vlastitog vrta. U tridesetima je također popularan seks u kadi ili ispod tuša, a neki tad počinju i s ozbiljnijim eksperimentiranjem. Oko 20 posto tridesetogodišnjaka pokušat će začiniti seksualni život vezanjem razno raznim igricama. Eksperimentiranje 30-godišnjacima predstavlja užitak, pa su velike šanse da jedan od partnera na seksi vikendu za vrijeme 'vruće akcije' završi zavezan za stolicu ili krevet. Dok će većina uživati samo u vezanju, oko pet posto njih otići će korak dalje i isprobati ozbiljnije sado-mazo igrice.

Žene u tridesetima pronaći će gay prijatelje, što nije čudno jer su švedski znanstvenici potvrdili da ženski mozak i mozak homoseksualaca imaju puno sličnosti i njihovi su mozgovi simetrični. Heteroseksualci i lezbijke, pak, imaju asimetrične mozgove, pa su male šanse da će se tako dobro slagati. To je još jedan dokaz da seksualna orijentacija nije izbor, već je za to zaslužna neurobiologija.

U tridesetima se većina oženi i dobije dijete, pa je pretpostavka da seksualni život počinje stagnirati. No nije sve baš tako crno. Za vrijeme trudnoće parovi se, prema nekim statistikama, seksaju četiri do pet puta mjesečno i većinom prestaju upražnjavati tu aktivnost nekoliko tjedana prije termina poroda, da bi se za četiri do pet mjeseci seksualni život vratio u normalu. Šest mjeseci nakon poroda prosječan par seksa se tri do pet puta mjesečno, kažu statistike. No Tracey Cox tvrdi da njezina iskustva s pacijenticama govore drukčije te da se parovi, dok su im djeca mala, seksaju tek jednom mjesečno i da se seksualni život počinje vraćati u normalu tek dvije godine nakon poroda.

Oko 95 posto žena koje su prešle tridesetu redovito doživljava orgazam, što je jako puno u odnosu na mlađe žene, od kojih tek 23 posto uživa u redovitim orgazmima. Većina tih orgazama postignuta je masturbacijom ili oralnim seksom. Jedno je istraživanje pokazalo da je za većinu udatih žena najugodniji orgazam postignut oralnim seksom, a 87 posto žena u tridesetim godina otvoreno priznaje da uživa u oralnom seksu.



Seks u četrdesetima: U ovoj dobi više od polovice muškaraca počinje imati problema s erekcijom, a osim toga, četrdesete su doba kad mnogi postaju nevjerni, što potvrđuju i neke statistike, prema kojima je oko 40 posto muškaraca i žena u toj dobi nevjerno. Varaju čak i oni koji su za sebe rekli da su prilično sretni u braku, a oni imaju dvostruko veće šanse da završe u izvanbračnoj vezi od onih koji su za sebe rekli da su jako sretni u braku, pokazalo je jedno istraživanje.

Oko 25 posto muškaraca u drugom istraživanju kao glavni razlog za prevaru navodi 'mnogo bračnih problema', dok je to isto priznalo 48 posto žena. Najveće šanse da završe u izvanbračnoj vezi imaju muškarci koji su u dugogodišnjem u braku, prije braka su imali velik broj seksualnih partnerica, žive u gradu i o seksu razmišljaju svakodnevno, tvrdi Tracey Cox. U četrdesetima većina ponovno postaje nepromišljena kad je siguran seks u pitanju. Spolne bolesti postale su dvostruko češće kod osoba starijih od 45 godina i ta brojka raste brže nego kod tinejdžera.

Loša vijest je da se u četrdesetima seksamo manje nego prije, no može nas tješiti činjenica da je seks tada puno kvalitetniji. U dobi od 18 do 29 godina prosječno se seksamo 112 puta godišnje, da bi zatim ta brojka počela padati, pa se od 30. do 39. godine prosječno seksamo 89 puta godišnje, a nakon 40. prosjek se svodi na 69 puta u godini. No, kao što smo već rekli, razina zadovoljstva raste iako se brojke s godinama smanjuju.

