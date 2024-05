Mama tvrdi da nikada ne govori ne svojoj osmogodišnjoj kćerki: 'Ostaje budna do 1 i igra igrice!'

Mama Lorna Simpson (37) kaže da nikad ne govori ne svojoj osmogodišnjakinji, kupuje joj što god poželi i dopušta joj da sama donosi sve odluke. Naime, Lorna vjeruje da djeca ne trebaju nekoga tko im "stalno govori što da rade i govori ne".

Ona nema pravila jer vjeruje da Skylah-Faith prirodno "radi pravu stvar", pa ne postavlja striktno vrijeme za spavanje i dopušta joj da uči vlastitim tempom. Umjesto da odbije zahtjeve svoje djevojčice Skylah-Faith, ona je pita zašto nešto želi i zašto je to zanima, piše The Sun.

Lorna vjeruje da je opće odbijanje bez objašnjenja "oštro" i umjesto toga bira komunikaciju i razumijevanje. Lorna je kupila Skylah-Faith štap za ples i viseću mrežu, kao i igraću konzolu - jer je ona to tražila. Čak je ofarbala pročelje svoje kuće u ružičasto za Skylah-Faith. Također joj dopušta da pozove svoje prijatelje da prespavaju kad ona to želi. Ali Lorna kaže da njezin opušteni pristup funkcionira, jer Skylah-Faith rijetko zahtijeva stvari i sposobna je donositi "svjesne" odluke o tome što želi. Kaže da je donijela odluku da bude roditelj s nježnijim pristupom nakon što je tvrdila da je imala "strog odgoj bez razumijevanja".

"Djeca jednom steknu ovo iskustvo i trebaju uživati ​​u tome. Ja nemam pravila jer Skylah-Faith radi pravu stvar pa je to dokaz da mi pravila ne trebaju jer je ona takva. Mogu reći da ostaje budna do 12 ili jedan ujutro ako stvarno nije umorna ili želi dulje gledati film ili igrati igrice. Također je puštam da spava dulje dok ju njezin prirodni sat ne probudi, ali obično je ranoranilac. Tu i tamo joj kupim nešto što želi jer već ima ono što želi i treba. Obično kupujem darovne kartice za njezine online igrice. Imala sam vrlo prisilno djetinjstvo – moje mišljenje se nije tražilo i ne volim to raditi sa svojom kćeri. Morala sam se odučiti i ponovno učiti neke stvari – to je jedan od razloga zašto sam svoju kćer ispisala iz državne škole i nastavila školovanje kod kuće. To je zdrav način učenja i izbacivanja svog tog smeća", objasnila je.

Lorna dopušta Skylah-Faith da sama donosi odluke i potiče razgovore. "Dakle, bit ćemo vani, na primjer, i ako moja kći želi nešto na internetu ili u trgovini i ima smisla i iskreno je zainteresirana za to - onda će, naravno, to i dobiti. Budući da ima sve što treba ili želi, ne traži puno stvari. U vrijeme božićne kupnje ona shvaća da drugi ljudi kupuju stvari radi stvari. Tako da je sasvim svjesna što želi i zašto. Ima to u sebi da odluči želi li nešto stvarno. Nisam požalila zbog načina na koji sam je odgojio", rekla je.

Foto: Facebook

Lorna je pokušala usvojiti ravnotežu u svom roditeljstvu, dopuštajući Skylah-Faith da iskusi stvari svojim tempom. "Događa se puno komunikacije u kojoj vidim kako se ona osjeća u vezi s nečim - to je puno dublje od pukog odbijanja stvari. Odgojena sam od strane vrlo strogih roditelja. Nedostajalo je razumijevanja i bilo je grubo. Nije bilo strpljenja. Mislim da me to učinilo onim što jesam. Vrlo sam puna razumijevanja i nježna pa sam to primijenila sa svojom kćeri", kaže ona.

Lorna ima neka ograničenja i povremeno je morala odbiti neke zahtjeve Skylah-Faith, ali većinom joj dopušta da ima ono što želi. "Bilo je nekoliko stvari koje su je zanimale - poput vapinga, čemu sam morala reći ne. Dakle, ima i takvih slučajeva. Dopustila sam joj da ih pogleda, ali također smo istražili kako bi vidjela da je opasno i da nije dobro te je vrlo brzo izgubila interes. Ili neka vožnja na u lunaparku - nisam vidjela mnogo djece na vožnji pa nisam mislila da je tada bila spremna za to. Ali ona se slaže s tim jer razumije obrazloženje. Njena strast je ples pa radimo na tome da je opremimo. Tako smo u njezinu sobu stavili viseću mrežu i plesni štap", dodaje.

Lorna voli dati Skylah-Faith slobodu s prijateljima, ali ipak kaže da se ponaša zaštitnički prema tome kamo ide. "Što se tiče spavanja - ako želi svoju najbolju prijateljicu, to je u redu, ali ne dopuštam joj da ide drugdje. Vrlo sam zaštitnički nastrojena, ali ako žele same organizirati spavanje u našoj kući, to je u redu. Uvijek mi dođe i kaže da želi to učiniti, a ja ću još jednom provjeriti je li sretna što to radi i želi li to učiniti", kaže mama.

