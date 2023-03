Mama pokazala kako joj sin (2) pozira u odjeći za curice: 'Ne mislim da će ga to zbuniti ili posramiti'

Majka troje djece Ebony koja na TikToku objavljuje kao @ebony_andthreeboysx nedavno je na toj platformi podijelila video svog sina koji je izazvao različite reakcije.

Naime, dvogodišnji dječak u njemu pred foto aparatom pozira odjeven kao djevojčica, a mama je objasnila da mališan radi kao model, a da se djevojčica koja je tu odjeću trebala nositi nije pojavila, pa je on 'uskočio' umjesto nje.

- Kad ti je sin tako lijep da završi kao model u odjeći za curice. Hejteri će me sada spojlati, ali nije bilo planirano, djevojčica nije došla pa je on preuzeo ulogu - objasnila je majka koja nije skrivala da joj je cijela situacija vrlo simpatična.

Njezin je sin taj dan pozirao u nekoliko modnih kombinacija za djevojčice, a nosio je čak i mašnice u kosi.

"Zamislite koliko će mu zbog ovoga jednog dana biti neugodno, kad bude stariji", napisao je netko u komentarima.

"Nikada to ne bih napravila svom djetetu. Možete me nazvati staromodnom, ali nikad ne bih ni pomislila sinu tako nešto odjenuti", dodala je jedna mama, a mnogi su autorici prigovorili da 'odijevanjem u žensku odjeću zbunjuje svoje dijete'.

"Moj sin nije nimalo zbunjen, on u svemu ovome iskreno uživa", odgovorila im je, dodavši i kako se 'dvogodišnja djeca u toj dobi još ne zamaraju podjelom na muške i ženske stvari i odjevne kombinacije'...

"Dobro zna tko je i što je. To je bilo modno snimanje, a ne njegovo svakodnevno odijevanje. Neki kažu da sam zbog svega toga loša majka, ali nije me briga", zaključila je mama, a bilo je i onih koji su se s njom složili da je djetetu ionako sve to igra.

"Ne vidim zašto svi luduju oko toga pa mališan nema ni dvije godine. Nije ga briga što nosi i zna da je sladak!", napisao je netko.

"Ako dovoljno zarađuje, vrlo brzo ga neće biti briga za komentare svih vas", našalila se jedna pratiteljica, a prenosi The Sun.