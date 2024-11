Majka se brine da će je ljudi osuđivati: 'Muž našoj kćeri želi dati ime koje je za psa'

Kod biranja imena za dijete, važno je da se oba roditelja slažu prije nego što bude službeno upisano u rodni list. Jedna buduća mama želi da njezin suprug izabere ime za njihovu kćeri, no ipak se brine da će njegov odabir loše utjecati na život njihova djeteta, piše Mirror.

Svoju priču odlučila je podijeliti na Redditu gdje je otkrila da njezin muž njihovu kćer želi nazvati Ziggy. Buduća majka i mnogi drugi misle da to ime više odgovara kućnom ljubimcu nego djetetu. "Ne protivim se imenu ako bi to bio nadimak za neko duže ime, ali mužu se ta ideja ne sviđa. Brinem se kako bi to ime bilo ocijenjeno u budućnosti i željela bih da naše dijete ima mogućnost odabrati formalnije ime ili ga koristiti kao nadimak, ali sve opcije koje sam pokušala njemu se nisu svidjele", objasnila je žena. Dok se većina korisnika složila da ime Ziggy i nije baš prikladno za dijete, drugi su je savjetovali da predloži imena za koja bi Ziggy moglo biti nadimak.

"Bit ću iskren s vama. Upoznao sam mnogo pasa koji se zovu Ziggy, posebno u zadnjih nekoliko godina", napisao je jedan korisnik. "Ziggy je sladak nadimak, ali ne mogu reći da sam lud za njim kao imenom. Djeca vole 'pripadati', a jedna od prvih stvari koju sam primijetila kao teta u vrtiću jest da djeca žele imati nešto zajedničko, a imena su obično prva stvar koju međusobno uspoređuju. Na primjer, imam dvije djevojke u razredu, jedna je Anna Kate, a druga Anna Katherine (lažna imena, ali shvaćate poantu) i one sebe zovu 'blizanke' i najbolje su prijateljice. Jedna je zelenooka i crvenokosa, dok je druga Afroamerikanka s Jamajke, ali oni su blizanke zbog svojih imena", objasnila je druga korisnica.

"Moje ime je Elizabeth, ali moj tata me zove Izzy i obožavam to jer me samo on tako zove. Stvarno bih mrzila da mi je ime stvarno bilo Izzy. Voljela bih da vaš muž ima nešto posebno poput toga s vašom kćerkom. Na kraju, to je povezanost koju nadimak stvara koja ima vrijednost, a ne samo ime", napisala je treća korisnica. Jedan korisnik predložio je ime Isabelle te da bi se onda uobičajeni nadimak Izzy mogao razviti u Ziggy. Drugi korisnik je rekao da se slaže da je Ziggy bolje kao nadimak. "Možda bi njezino pravo ime moglo biti Zara ili Zoe, sa Ziggy kao nadimkom?", zaključio je.