Majka ispričala: 'Sin je ljut jer ne želim njegovoj djevojci dati svoj zaručnički prsten, a on ne želi kupiti novi'

Zaručnički prsten često ima veliku sentimentalnu vrijednost pa je razumljivo da neke žene svoje prstenje žele čuvati do kraja života. Jedna je žena tako na Redditu ispričala da toliko voli svoj prsten da se nije htjela odvojiti od njega ni kada ju je sin pitao da s njim zaprosi svoju djevojku, piše Mirror.

Objasnila je da je namjeravao zaprositi svoju dugogodišnju djevojku, ali nije htio kupovati novi prsten jer je htio pokloniti njen, a kad je ona to odbila, naljutio se.

- Rekao je da ne želi brak početi u dugu zbog glupog prstena, a da je njegova djevojka jednom prilikom rekla da joj se jako sviđa moj prsten i da bi voljela da jednog dana bude njen pa je tako on došao na tu ideju. Ipak, ja taj stalno prsten otkad me muž s njim zaprosio i želim ga nositi zauvijek. Ne želim da bude naslijeđe jer ga je on prije mnogo godina za mene odabrao - napisala je žena u objavi.

Sve je te razloge, kaže, rekla i njima, kao i to da bi ga rado jednom poklonila njihovoj djeci, no njih dvoje to nisu dobro prihvatili pa ju je sin nazvao sebičnom materijalisticom. Njegova je djevojka pak bila razočarana i rekla da je mislila da će taj prsten biti znak prihvaćanja nje u njihovu obitelj.

Majka je pitala korisnike Reddita misle li da je ona u krivu ali je napisala i da je njezin suprug na njenoj strani, te da je sretan što ona i dalje toliko voli svoj prsten. Mnogi korisnici složili su se s njom.

- Vrijeme je da odrastu, nije uopće u redu da od vas traže nešto tako i pritom vas još i vrijeđaju! - napisala je jedna korisnica.

- Niste sebični vi već oni koji zahtijevaju tuđu imovinu jer su previše škrti da bi kupili nešto svoje - dodala je druga.

