Majčino strogo pravilo za Božić: 'Djeca smiju otvoriti jedan dar u sat vremena!'

Jedna mama našla se na udaru kritika zbog svog neobičnog pravila otvaranja darova na Božić, a mnogi roditelji su joj poručili da je nepravedna.

Naime, otac je na Redditu objavio kako njegova supruga želi otvarati darove tijekom dana kako bi božićno uzbuđenje potrajalo dulje, ali on se s tim ne slaže i smatra je da je čarolija u tome da sve darove otvaraju zajedno i naizmjence, piše Mirror.

VEZANI ČLANCI:

"Otvaranje darova kod nas je uvijek dosadno. Moja žena voli da djeca poklone otvaraju svakih sat ili dva, dok ja radije samo sjednem i naizmjenično ih otvaram sve. Iskreno, to mi malo ide na živce. Kakav je vaš postupak za darove?", napisao je u objavi. Mnogi korisnici Reddita bili su zbunjeni, te su se pitali zašto je mama imala tako stroge zahtjeve za ideje za darivanje.

"Jedan na sat? Što radite nakon što otvorite poklon da napunite ostatak sata? ", upitao je jedan zbunjeni korisnik.Otac mu je na to odgovorio da kada djeca otvore poklone, mogu izabrati hoće li se malo igrati s tim do otvaranja sljedećeg poklona.

"Zar ovim ljudima treba po deset sati da otvore sve darove? To je suludo", komentirao je drugi korisnik. Drugi su pak istaknuli da obitelj možda ne razmjenjuje toliko darova, pa ih rašire po danu kako bi izgledalo kao da ih ima više, no nekima se to objašnjenje nije svidjelo. "To svejedno nema smisla. Zabava je u tome da otvorite sve darove ujutro i onda provedete ostatak dana igrajući se ili noseći ono što ste dobili. Ovo je nepravedno prema djeci", dodala je treća korisnica.

Pripremite se za Božić: Evo kako zapakirati poklone da izgledaju savršeno i elegantno!