Mace preporučile Barbie slushie

Jeste li za osvježavajući “Barbie slushie” koktel s okusom maline ili pak za “mušku varijantu” koktela, nazvanu “Ken slushie”, s aromama kokosa? Dio je to, naime, aktualne ljetne ponude zagrebačkog Cat Caffea, uz koju će se, na adresi Dragojla Kušlana 6, guštati do 27. kolovoza. Bilo da se onamo zaputite u društvu ili se u njihovom čarobnom ambijentu želite opustiti nakon napornog radnog dana, dok ispijate svoju kavu ili pak nešto jače, garantirano nećete biti usamljeni. Čim se smjestite, društvo će vam doći raditi čak nekoliko krznenih simbola ovog lokala, odnosno umiljatih, prijateljski nastrojenih maca kojih ondje trenutačno ima 15.

Foto: Dora Bajkuša

Ledena kava s malinama

'Česta nam je praksa mijenjati ponudu, ubacivati nove stvari kako ne bi sve bilo monotono jer zna ljudima dosaditi s vremena na vrijeme. Dakako, ovog smo puta bili inspirirani filmom “Barbie” te u ponudu ubacili nekoliko tematskih kava i koktela koji su ubrzo postali vrlo popularni, kako među ženama, tako i među muškim gostima', kaže nam voditeljica Cat Caffea Ana-Marija Sauerbrun te dodaje kako se posjetitelji novom ponudom nerijetko odluče počastiti prije ili poslije no što film, u kojemu su glavne uloge odigrali Margot Robbie i Ryan Gosling, pogledaju u kinu.

Foto: Dora Bajkuša

Koktele, naime, mogu kušati i djeca jer ih nude i u bezalkoholnoj varijanti, umjesto alkohola toči se limunada, a cijena im je 6,50 eura. Tekstura svih koktela je malo kompaktnija jer se miješaju s drobljenim ledom, a odrasli će svoje alkoholne verzije platiti osam eura. Atraktivnu rozu boju “Barbie” koktelu daje sirup od maline, u koji se dodaje i malo roze boje za kolače, a miješaju se s votkom, Malibu rumom i Spriteom. Gin, sirup od kokosa, sirup od mente i Sprite kombiniraju se pak u “Ken Slushie” koktelu, a obje se verzije dekoriraju “luster dust” dekorativnim praškom te gumenim bombonima.

Foto: Dora Bajkuša

Može se reći i kako je Barbie u ponudi dobila i malu prednost jer je po ovoj slavnoj lutki nazvana i osvježavajuća roza limunada sa sirupom od maline u kojoj ćete guštati za 3,50 eura, a 20 centi manje platit ćete Barbiecinno, odnosno klasični cappuccino na čijoj se podatnoj pjeni, uz pomoć kalupa i šljokica, iscrtava logo Barbie brenda. Nezaobilazan dio ljetne ponude gotovo svakog lokala pa tako i ovog su dakako, ledene kave.

Foto: Dora Bajkuša

Roza, “Barbie latte” s okusom maline dekorira se šlagom, šljokicama i šećernim dekoracijama te bombonom, a koji se koriste i za ukrašavanje “Ken latte” kave s okusom aromatične Pina colade. Cijena im je pet eura, a po toj cijeni u ponudi su i napici od bijele čokolade. Šarene, odnosno “Rainbow” ledene kave dio su standardne ljetne ponude Cat Caffea, a svaka boja različitog je okusa.

Naručite li tako, primjerice, crvenu kavu, uživat ćete u okusima lubenice i kokosa ili pak jagode, a odlučite li se počastiti narančastom, nepce ćete zadovoljiti aromom egzotičnog manga i karamele. Banana i kokos isprepliću se u žutoj kavi, pistacija aromatizira zelenu, a ljubičastu kupina i brownie. U ponudi je i plava s okusom kokosa ili slane karamele, a sve nabrojene stoje pet eura.

Foto: Dora Bajkuša

Četveronožni domaćini

Tamošnje četveronožne stanovnice, Bugi, Versace, Prada, Ziggy, Pumba, Drama, Archibald, Ramona, Timon, Vincent, Areta, Shiva, Gucci, Dior i Klaus, preporučit će vam i pravu ljetnu poslasticu, napitak “Ljetni Cheesecake” koji odlikuje bijela čokolada sa slojem mrvljenih keksića, sirupom od Pina colade ili višnje te šlagom, a platit ćete ga 4,50 eura. Noviteti u standardnoj ponudi su i novi okusi popularnih vrućih čokolada, među kojima su i “Cherry bomb” od tamne čokolade i pireom od višnje te “ChocoCoco” od bijele čokolade s okusom badema, mrvljenim keksićima te pireom od kokosa. Cijena im je također 4,50 eura koliko ćete platiti i “Jaffa the cat” od tamne čokolade sa sirupom od naranče, a 50 centi više izdvojit ćete za “Bajažderu” od tamne ili bijele čokolade s okusom lješnjaka.

Foto: Dora Bajkuša

'Svi naši napici rade se od puno sastojaka, ukrasa i ljubavi, za što nam treba i malo više vremena pa naši posjetitelji znaju da će na piće čekati nekoliko minuta više nego u drugim kafićima. Usto su nam i najbitnije naše mace za koje uvijek moramo znati jesu li dobro i jesu li sigurne', kaže Ana-Marija. Za naručivanje pića potrebno je pritisnuti gumb koji se nalazi ispod svakog stola, računi se plaćaju na šanku, a zaposlenici će, također, po ulasku, svakog posjetitelja uputiti u pravila ponašanja, koja možete pronaći i na službenom Instagram profilu Cat Caffea.

Foto: Dora Bajkuša

'Našim je macama kafić njihov dom i zato im moramo omogućiti da im kod nasu bude što udobnije. One, nažalost, nisu uvijek raspoložene za igru i druženje te moramo cijeniti njihovu privatnost, zbog čega na grebalicama visi i upozorenje da ih se ne dira dok tamo odmaraju. Većina ih obožava odmarati i u krilu naših gostiju, no u tom će slučaju sama skočiti, a posjetitelje molimo da ih ne podižu sami jer ih većina to ne voli te im stvaraju dodatan stres', ističe Ana-Marija. Ako ste spremni pridržavati se određenih pravila, u Cat Caffe možete svratiti od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 22 sata, u petak i u subotu od 9 do 23, dok je nedjeljno radno vrijeme od 13 do 22 sata.

Foto: Dora Bajkuša

