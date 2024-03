Loš zadah nije samo neugodan: Evo kada može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema!

Ako vas muči loš zadah to možda i nije samo neugodan problem, već može biti i opasan. Naime, iako u dobroj formi i tonusu, zahvaljujući ljubavi prema ragbiju i atletici, 2017. godine, tadašnji 23- godišnjak Duke Al Durham, iznenada je pogođen nizom manjih, mučnih zdravstvenih problema.

Usta su mu bila stalno suha, bio je sve žedniji i umorniji i dobio je uobičajenu gljivičnu infekciju, pod nazivom soor. Najviše se zabrinuo kada mu je partnerica rekla ima loš zadah, piše Daily Mail.

"Rekla je da jako jako miriše na kruške, mučno slatki miris koji je bio vrlo snažan i primjetan", rekao je Duke Al, koji sada ima 29 godina i danas je reper i govorni umjetnik iz Južnog Walesa. Srodan problem je ozena, odnosno kronični atrofični rinitis. "To uzrokuje neugodan miris koji izlazi iz nosa, obično kao rezultat gljivične ili bakterijske infekcije u nosu ili sinusima, a to može imati popratni učinak lošeg zadaha", dodaje.

Neki ljudi mogu biti genetski skloniji halitozi. Naime, znanstvenici su otkrili da oni koji nose mutacije u genu SELENBP1 imaju veću vjerojatnost da će razviti 'zadah od kupusa'. Prema izvješću u Nature Geneticsu iz 2017. godine, ovaj gen bi mogao imati ulogu u razgradnji sumpornih spojeva, koji se u tom slučaju nakupljaju.

"Ova mutacija gena pogađa do 3 posto populacije, ali to ne znači da će svi koji nose gen imati zadah od kupusa. Za one koji su pogođeni, to je stvarno nesreća", kaže Frosh.

Kako bi se liječio loš zadah, potrebna je redovita upotreba vodice za ispiranje usta za prikrivanje mirisa ili rješavanje glavnog uzroka problema, poput infekcije desnih. Osim toga, pojavljuju se i novi potencijalni tretmani, koji bi mogli u potpunosti ukloniti loš zadah.

Nedavno su znanstvenici sa Sveučilišta Ohio State u SAD-u otkrili da konzumacija običnog jogurta odmah nakon obroka koji sadrži češnjak, učinkovito hvata molekule koje ispuštaju miris, zatvarajući ih unutar tijela, umjesto da ih pusti da pobjegnu putem daha.Tajna je u visokim razinama masnoća i proteina u jogurtu, a čini se da su oboje vrlo dobri u hvatanju mirisa češnjaka u jednjaku tako da ne zagađuju dah, navodi se u izvješću koji je objavljen u rujnu u časopisu Molecules.

Također, postoji i značajan interes za ulogu koju bi probiotici, odnosno dodaci prehrani koji sadrže dobre bakterije, mogli igrati u borbi protiv halitoze. Velika recenzija objavljena je u prosincu 2022. godine u časopisu BMJ Open od strane stručnjaka sa Sveučilišta Sichuan u Kini, koji su zaključili da određeni sojevi Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius i Weissella cibaria uklanjaju loš zadah za manje od mjesec dana.

Ove vrste bakterija prirodno se nalaze u hrani poput kruha s kiselim tijestom i miso juha, a djeluju tako što neutraliziraju takozvane hlapljive sumporne spojeve, odnosno plinove, koji proizvode bakterije u ustima.

Mala istraživanja otkrila su i da laserski tretman koji se naziva fotodinamička terapija može riješiti kroničnu halitozu, uništavanjem hlapljivih spojeva na stražnjem dijelu jezika, tako što se na središnji i stražnji dio jezika nanosi kemikalija osjetljiva na svjetlo, a nakon što se laser usmjeri na njega, to pokreće kemijsku reakciju koja oštećuje samo molekule koje proizvode hlapljive sumporne spojeve. Učinci su dugotrajni, no tretman još nije dostupan svugdje.

Duke Al smatrao je kako je njegov tip 1 izazvan trovanjem hrane, koji je pretrpio 2017. godine, dok je bio na odmoru na Baliju. Nakon što se vratio kući, bilo mu je sve lošije. Imao je vrtoglavicu, temperaturu te snažnu glavobolju, nakon čega je primljen u bolnicu, gdje mu je dijagnosticirana sepsa. Oporavak je bio dug, a on je bio preslab da bi nastavio svoj posao vrtlara. Nekoliko mjeseci kasnije, njegova djevojka mu je priznala kako ima bolesno sladak dah.

"Zadah je vitalan znak upozorenja, ali to je onaj koji se često zanemaruje, od tada sam naučio. Ako postoji bilo kakav znak toga, morate odmah potražiti liječničku pomoć jer to znači da vam je razina šećera u krvi opasno visoka", ispričao je Duke Al.

