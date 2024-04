Ljudi s ovim poslovima najvjerojatnije će prevariti: Jednu profesiju sigurno niste očekivali!

Nemoguće je predvidjeti tko će varati, a tko ne - ali je lako pogoditi gdje će se to najizglednije dogoditi. Naime, dobro je poznato da većina afera, čak 85 posto počinje na radnom mjestu. To je zato što pruža smrtonosnu kombinaciju tri čimbenika - iskušenja, prilike i dosade - što značajno povećava šanse za varanje, piše Daily Mail.

Jedna značajna studija otkrila je da jedan od pet zaposlenika priznaje da je varao s kolegom s posla, na noćnim konferencijama, sastancima, poslovnim putovanjima i uredskim zabavama koje potiču iskušenje. Ljudi najviše varaju na poslu iz mnogo razloga.

VEZANI ČLANCI:

Jesu li određene profesije sklonije i potaknute na nevjeru više od drugih? Bez trunke sumnje. Jesu li čimbenici koji privlače ljude određenim poslovima također pokazatelji vjerojatnosti da će netko varati? Apsolutno. Ovo je popis zanimanja koja imaju (i privlače) najviše varalica.Upozorenje prije čitanja popisa: spekulativan je i temelji se na vjerojatnosti, a ne na činjenicama. Ne varaju svi piloti i bankari - čak i ako je vjerojatnije da će to učiniti mnogo češće.

Piloti i kabinsko osoblje: Kad biste pitali prosječnu osobu koji bi posao najviše olakšao varanje, vjerojatno bi se sjetila pilota. Mnogo je razloga zašto. Piloti izazivaju veliko poštovanje jer su odgovorni za živote toliko mnogo ljudi. Što je veći avion, veće je obožavanje i veći ego. Ne samo da zarađuju mnogo novca, već ih cijeni (često mlada i atraktivna) letačka posada koja se ugleda na njih. Ali najveći faktor koji stavlja pilote i stjuardese na vrh popisa nevjera je - prilika. Posao ih stavlja miljama daleko od kuće; daleko, daleko od očiju partnera, prijatelja ili obitelji koji bi ih mogli vidjeti s nekim drugim.

Mala je vjerojatnost da će biti uhvaćeni, a ako ostanu pri varanju s ljudima koje vjerojatno više neće vidjeti i ne dijele osobne podatke, mala je i vjerojatnost da ih kasnije otkriju. Zvuči glamurozno, ali piloti i letačko osoblje također kažu da je njihov radni život ponekad usamljen. Mnogo je usamljenih sati u hotelskoj sobi, dok se ubija vrijeme do sljedeće etape leta. Ponekad su odsutni dulje vrijeme i neredoviti seks s partnerom stvara seksualnu frustraciju. Dodajte bliske odnose s drugim članovima posade koji se osjećaju isto kao i vi i vidjet ćete zašto je ova profesija na vrhu mnogih popisa nevjere.

Medicinske sestre i liječnici: Svaka sekunda je dragocjena, život se može okrenuti za sekundu. Neizvjesna budućnost vjerojatnije će natjerati ljude da zgrabe iskustva kada se pojave, bez obzira na posljedice. Što su više na medicinskoj ljestvici, to se više uvlači faktor 'Božjeg kompleksa'. Svaki školovani liječnik ima čast znati da je mnogim roditeljima partner iz snova za njihovu djecu. Kada prijeđu na čin kirurga i postići će status 'poput Boga'. Njihove vještine odlučuju hoće li netko živjeti ili umrijeti. Izvanredna moć spašavanja života u kombinaciji sa zahvalnošću onih koji su spašeni stvara izuzetno visoko samopoštovanje. Istraživanja na tu temu dokazuju da što je vaše samopouzdanje veće, to je manja vjerojatnost da mislite da se pravila koja vladaju kod 'normalnih' ljudi odnose i na vas. Medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje nisu imuni, a afere s medicinskim sestrama/liječnicima i dalje su vrlo česte. Neredoviti rasporedi i stalni hitni slučajevi savršeni su izgovori za vrijeme provedeno u aferi. Uz nevjerojatno visoke razine stresa, duge sate i deprivaciju sna i dobit ćete sve sastojke za spontane odgovore na iskušenja vođena željom umjesto za logične, promišljene odluke.

GALERIJA: Ovo je 10 znakova koji otkrivaju da vas vaš partner nikada neće prevariti!

Poduzetnici: I poduzetnici i poduzetnice imaju visoku ocjenu za nevjeru. Nije iznenađujuće kada uzmete u obzir da su poduzetnici rijetko tradicionalni, radije žive drugačiji život i napreduju u riziku i novostima. Vole da se stvari rade na njihov način, pod njihovim uvjetima i vjerojatnije je da će preuzeti kontrolu nad svojim seksualnim životom na način na koji rade vlastiti posao.

Bankari i ljudi koji rade u visokim financijama: Neki poslovi imaju veću sklonost neetičkom ponašanju, a financije su jedni od njih. Bankari, investicijski stručnjaci i trgovci vjerojatnije će se upustiti u neetično ponašanje – poput varanja i prijevare. Natjecateljska priroda i okruženje visokog pritiska financijske industrije znači da se zaposlenici ograđuju i rade lukave stvari kako bi ispunili ciljeve i povećali profit. Ako ste navikli varati kako biste zaradili više novca, mali je korak učiniti isto u svojim osobnim odnosima. Moral kolega s posla snažno utječe na naš. Okružite se varalicama i bit ćete skloniji varanju. Zabavljajte se s ljudima koji su spremni na veliki rizik, štuju novac kao Boga i ne zagovaraju vjernost; i šanse da ostanete vjerni vrlo su niske. U financijskoj industriji također postoji snažan osjećaj prava: radim naporno pa zaslužujem imati što god želim.

Učitelji: Trideset i tri posto baze klijenata Illicit Encountera su učitelji (to je web stranica za upoznavanje ljudi koji su u braku). No, učitelji varaju iz drugačijih razloga od svih drugih. I oni su pod velikim stresom na poslu i pred njih se postavljaju velika očekivanja, ali često s ograničenim resursima. Često ih se optužuje za stvari koje su izvan njihove kontrole, a krivnja se čini izrazito osobnom (kada se radi o djeci), što stvara visoku razinu frustracije i nisko samopoštovanje. I jedno i drugo šteti odnosima i stvara osjećaj otuđenosti: samo drugi učitelji uistinu razumije kako se osjećaju. Mnogi učitelji doživljavaju izgaranje i nezadovoljstvo svojom karijerom, što se može preliti i na njihove osobne živote. Afere pružaju potvrdu i uzbuđenje i način su suočavanja s tim osjećajima. Mnogi se osjećaju izolirano ili bez podrške u svojim osobnim životima, osobito ako njihov partner ne razumije zahtjeve profesije. To ih čini ranjivijima na traženje veze ili potvrde negdje drugdje.

VEZANI ČLANCI:

Zašto ljudi varaju na poslu? Mnogi čimbenici doprinose, ali ovo su glavni razlozi:

Inteligencija: Postoje dokazi koji upućuju na to da je vjerojatnije da će inteligentni ljudi prevariti svoje partnere. Teorija kaže da im je potrebna viša razina stimulacije pa ih privlače novost i uzbuđenje afere.

Bogatstvo: Američko istraživanje pokazalo je da će ljudi višeg socioekonomskog statusa vjerojatnije lagati i varati od onih iz nižih klasa.

Rad daleko od kuće: Idealno okruženje za strahoviti trojac: iskušenje, prilika i dosada.

Poznavanje: Istraživanja pokazuju da smo sve bliži ljudima koji nam se sviđaju što više vremena provodimo s njima. Posao je najpopularnije mjesto za afere jer bliskost rađa požudu.

Poslovi koji proždiru sve: Ako svom poslu posvećujete više pažnje nego partneru, stvaraju se pukotine u vašim vezama. Ljudi koji su uspješni u karijeri provode manje vremena sa svojim partnerima, zbog čega se osjećaju manje povezani.

Poslovi visokog stresa: Stres je općenito štetan za veze. Nitko se ne ponaša dobro kada je pod pritiskom, to utječe na naše raspoloženje, osjećaje i dovodi do donošenja loših odluka i prosuđivanja.

Ne možete s partnerom razgovarati o problemima na poslu: Najbliži smo ljudima koji znaju najviše o nama: ako vaš partner nije zainteresiran za razgovor na poslu, to bi vas moglo malo odbiti od njih.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'