Linije na unutarnjem zglobu ruke otkrivaju budućnost, a mogu reći nešto i o zdravlju

Jeste li znali da vodoravne i zakrivljene linije na zglobovima ruku otkrivaju puno o vama? Većina ljudi ima dvije ili tri linije, kako Your Tango prenosi. Ovo, naravno, nije znanstveno utemeljeno, no može poslužiti kao zabava u društvu, poželite li se pohvaliti "čitanjem iz dlana".



Kako biste saznali što koja linija govori o vama, stisnite šaku kako bi se one bolje vidjele.

Foto: Twitter/@THEBMcCullough

Prva linija

Ova linija je najvažnija, a označava razdoblje od 23 do 28 godine. Ako se vidi jasno, neprekinuta je i definirana, označava zdravlje i snagu. Ako je, pak, slomljena i slabije vidljiva tada se smatra da je osoba slabijeg imuniteta i zdravlja. Kod žena ova linija može označavati ginekološke probleme ako prelazi unutar šake.



Druga linija

S drugom linijom procjenjuje se bogatstvo - ona koja se jasno vidi označava blagostanje i sreću u razdoblju od 46 do 56 godine.

Treća linija

Ravna i neprekinuta treća linija znači da će osoba vjerojatno tijekom života biti utjecajna, poznata i moćna, a predviđa se da će živjeti između 69 i 84 godina.



Četvrta linija

Rijetki ju imaju, a smatra se 'bonusom' na teću - ona osnažuje i učvršćuje ono što je predvidjela treća. Živjet ćete duže od 84 godine.