Liječnik objašnjava što je to 'zimski penis': Evo kada biste se trebali zabrinuti

“Zimski penis” možda zvuči kao smiješna urbana legenda, osmišljena da ljude natjera na nošenje toplog donjeg rublja, no zapravo je to stvarna pojava, prema riječima medicinskih stručnjaka. Dr. Donald Grant, liječnik opće prakse i viši klinički savjetnik u The Independent Pharmacy, objašnjava da je “zimski penis” privremena reakcija tijela na pad vanjskih temperatura, piše LadBible.

“To se događa zbog smanjenog protoka krvi jer tijelo daje prioritet drugim, važnijim dijelovima kako bi očuvalo toplinu, poput vitalnih organa u središnjem dijelu tijela”, objašnjava dr. Grant. “Testisi se povlače kako bi ostali što bliže tijelu i tako zadržali toplinu.” Dr. Grant također smiruje ljude da je ovo potpuno prirodna reakcija na hladnije vrijeme i da ne bi trebali brinuti. “Reakcija može trajati sve dok je tijelo izloženo hladnim temperaturama, a veličina se vraća u normalu kad se tijelo zagrije i ponovno postane ugodno”, dodao je. Dakle, “zimski penis” potpuno je prirodan odgovor na hladno vrijeme.

Dr. Grant savjetuje da bi svi koji primijete dugotrajnu promjenu u obliku i veličini svojih genitalija trebali konzultirati liječnika kako bi isključili moguće zdravstvene probleme. Također daje savjet onima koji već imaju problema s erektilnom disfunkcijom, jer, iako nije izravno povezano, “zimski penis” može utjecati na sposobnost postizanja i održavanja erekcije. “Kao što je ranije rečeno, hladno vrijeme smanjuje protok krvi u tijelu, značajno utječući na kvalitetu erekcije jer tijelo daje prioritet važnijim dijelovima tijela”, izjavio je. “Stoga, muškarci koji već pate od erektilne disfunkcije mogu imati poteškoća u kontroliranju tog stanja kad se vrijeme pogorša.”

