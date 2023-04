Liječnici upozoravaju: 'Zbog oralnog seksa sve više ljudi boluje od raka grla'

Prema novom istraživanju oralni seks glavni je krivac za sve veći porast oboljelih od raka grla. Prema Hishamu Mehanni, profesoru na Institutu za rak i genomske znanosti na Sveučilištu u Birminghamu, za to je kriv ljudski papiloma virus. 'Za orofaringealni rak, glavni čimbenik rizika je broj životnih seksualnih partnera, a posebno oralni seks', rekao je. Slučajevi karcinoma orofaringeusa povezanog s HPV-om, vrste raka grla, godišnje su porasli za 1,3% kod žena i 2,8% kod muškaraca od 2015. do 2019. godine, prema Američkom društvu za rak, prenosi New York Post.

Procjenjuje se da je 70% orofaringealnih karcinoma – koji zahvaćaju krajnike, bazu jezika i stražnji dio grla – uzrokovano HPV infekcijom. 2021. godine istraživači su otkrili da ljudi s 10 ili više oralnih seks partnera imaju više od četiri puta veću vjerojatnost da će razviti rak usta i grla povezan s HPV-om. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 41% tinejdžera od 15 do 19 godina sudjeluje u oralnom seksu. Mladi ljudi u dobi od 15 do 24 godine bili su odgovorni za gotovo polovicu od 26 milijuna novih spolno prenosivih infekcija u 2018. godini.

Prijašnje studije pokazale su da višestruki seksualni partneri mogu povećati rizik od zaraze HPV-om te razvoj raka usta ili grla. HPV je jedna od najčešćih spolno prenosivih infekcija (SPI). Zapravo, toliko je raširen gotovo svi spolno aktivni muškarci i žene dobiju virus u nekom trenutku svog života. Tipično bezopasan - mnogi se ljudi sami izliječe od virusa bez komplikacija - virus u nekim slučajevima može dovesti do raka vrata maternice ili grla. 'Međutim, mali broj ljudi ne može se riješiti infekcije, možda zbog kvara u određenom aspektu njihovog imunološkog sustava. Kod tih pacijenata, virus se može kontinuirano replicirati i s vremenom se integrira na nasumičnim mjestima u DNK domaćina, od kojih neki mogu uzrokovati da stanice domaćina postanu kancerogene, objašnjava profesoru Mehannu.

Studija u Velikoj Britaniji otkrila je da režim cijepljenja samo za žene u zemlji može značajno smanjiti rak orofaringeusa povezan s HPV-om. Trenutačno je cjepivo protiv HPV-a usmjereno na prevenciju reproduktivnih karcinoma, iako nudi zaštitu od sojeva virusa koji također uzrokuju rak orofaringeusa. 'Više od 90% karcinoma povezanih s HPV-om moglo bi se spriječiti cijepljenjem protiv HPV-a, ali unos cjepiva ostaje ispod optimalnog', rekao je autor studije Eric Adjei Boakye. Njegovo istraživanje za Američku udrugu za istraživanje raka objavljeno ovog mjeseca otkrilo je nedostatak znanja o HPV-u.

