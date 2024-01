Kupio je ostavljeni kofer za 90 eura: 'Kada sam ga otvorio, vidio sam da sam osvojio jackpot'

Čovjek koji je na aukciji kupio napušteni kofer za 90 eura znao je da je dobio jackpot čim ga je otvorio. Darick je u prošlosti okušao sreću u kupovini napuštene prtljage, ali je nikada nije pronašao išta vrijedno u njoj. Ali, nadao se boljoj sreći sa svojom posljednjom kupnjom na koju je pristao 'jer je izgledala skupo', piše The Sun.

Bio je to i veliki kofer za nošenje, a ne onaj koji se predaje u prtljažni prostor. 'Primijetio sam da je ovom prvom džepu patentni zatvarač pokvaren i već je malo otvoren, što nije dobar znak', započeo je Darick TikTok video, 'Nadam se da nisu već prošli kroz njega. Ali, da vidimo'.

Počeo je otvarajući prednje džepove, izvlačeći sredstvo za dezinfekciju ruku, balzam za usne, olovku, šminku i sat. 'Oh, što?', uzviknuo je, 'Nema šanse, to je Gucci sat! Nemam pojma je li ovo pravo, ali ako jest, to bi bilo super i definitivno bi otplatilo kofer. Moram ovo provjeriti'.

Zatim je prešao na glavni dio kovčega i priznao: 'Nakon što sam pronašao taj Gucci sat, jako sam uzbuđen. Pa da vidimo što imamo!'. Čim je otvorio torbu, ugledao je iPad na vrhu. 'Vau, nema zaštitne torbe. Iznenađen sam da nije pokvaren', rekao je, 'Ali, vidjet ćemo hoće li se to kasnije uključiti'.

Bilo je tu sušilo za kosu, čizme s petom i hrpa nove odjeće s ​​etiketama. Ali, stvari su poprimile uzbudljiviji tok kada je pronašao novčanik na dnu kofera. 'Louis Vuitton?', rekao je, 'Ljudi, kako da provjerim je li ovo pravo?'. A uspjeh se nastavio kad je ugledao nešto što je izgledalo kao Pradina torbica.

'O, moj Bože. Prada', nije mogao vjerovati, 'Ovo je ludo. Ljudi, kako da provjerim je li ova pravo? Trebam vašu pomoć. Ostavite mi komentar i recite mi da kako mogu provjeriti jesu li ovaj Gucci sat, Louis Vuitton novčanik i Prada torbica pravi ili lažni'.

Ljudi su brzo komentirali snimku, a jedan je napisao: 'Vau, super pronalazak!', a drugi je dodao: 'Louis Vuitton izgleda pravi jer je vanjska koža iznošena i ima onu tamniju narančastu boju koju dobije kada se nosi'. 'To je stariji Gucci sat, ali što... Volim Gucci pa ga zadržite i uživajte', rekao je treći.

'Činjenica da se izgubljena prtljaga ljudi prodaje... tjera me da se zapitam je li prtljaga izgubljena namjerno', razmišljao je sljedeći. Darick mu je odgovorio: 'Ljudima se obično nadoknadi novac kada im se prtljaga izgubi. Ali, većina zračnih prijevoznika ulaže malo ili nimalo truda u pronalaženju vlasnika prije nego što prodaju stvari, nažalost'.

