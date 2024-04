Kuma joj je ukrala svadbenu tortu: 'Bila je agresivna i derala se na mene, ne mogu joj oprostiti'

Jedna žena je ispričala kako joj je njezina samoprozvana vjenčana kuma uništila vjenčanje i razbjesnila ju. Naime, 42-godišnjakinja je objasnila kako se, prije nego što se udala za svog partnera s kojim je bila sedam godina, bojala vezivanja i nije bila zainteresirana za proces planiranja, te je zatražila pomoć svoje najbolje prijateljice, prije nego što je saznala da je rezervirala putovanje na Bali i da nije mogla preuzeti tu ulogu, piše Mirror.

Zatim se druga prijateljica ponudila da pomogne u planiranju vjenčanja. "Da, odlučila je isplanirati moje vjenčanje jer sam ja bila: 'Previše izvan norme'", rekla je. Nakon što je otkrila da je dobila knjigu iz 1950-ih o 'kako planirati svoje vjenčanje i biti dobra supruga' od te prijateljice, rekla je kako je njezin vjenčani dar trebala biti torta za veliki dan para: "Pitala me koje okuse želim, a rekla sam čokoladu. Rečeno mi je da će moja torta biti troslojna, gornji i donji sloj će biti voćna torta, a srednji sloj će biti čokoladni", dodala je.

Zatim je ispričala kako je u tri dana prije vjenčanja, dok su se par i njihova djeca selili, njezina djeveruša rekla da će ostaviti tortu na mjestu gdje se održavalo vjenčanje prije nego što ode na frizuru i šminku za veliki dan . Nakon što je kasnila na termin 45 minuta i nakon što su joj rekli da je zakasnila na frizuru i šminku okrivala je mladenku rekavši joj: "Ne, učini to. Ne bih trebala ostati bez šminke i frizure jer sam ti napravila tortu i ostavila je ovdje." Dok su se svi skupa fotografirali, kuma je sasvim očito bila ljuta. "Bila je namrštena i izgledala je mrzovoljno", rekla je mladenka i otkrila da ju je fotograf povukao u stranu i rekao joj da se prestane mrštiti i da se nasmiješi.

No kad je došlo do rezanja torte, ništa je nije moglo pripremiti na ono što je učinila njezina kuma. "Pitala sam gdje je jer je nisam vidjela neko vrijeme i rečeno mi je: 'Uzela je koru s tvoje torte i otišla!' Da, uzela je čokoladni sloj torte da nahrani svoju djecu kod kuće", ispričala je šokirana mladenka. Nakon što je priznala da više nisu prijateljice, a mladenka je ispričala kako je od tada saznala da žena ima problema s pićem, dodala je: "To se dogodilo prije 10 godina, ali i dalje ne mogu zamisliti da ju pustim natrag u svoj život. Kome trebaju prijatelji?"

Međutim, nakon je sve iznijela na Reddit, mnogi su čitatelji mislili da je trebala biti jasnija u postavljanju granica: "U cijeloj ovoj stvari, niti jednom se nisi zauzela za sebe. To je tvoja krivica", napisao je jedan, dok je druga osoba komentirala: "Dakle nisi učinila ništa da isplaniraš vlastiti događaj i ljuta si što je netko napravio ono što ti se nije svidjelo." Netko drugi je dodao: "Tako sam zbunjen. Zašto si odbila planirati bilo što za vlastito vjenčanje?? Kao, od koga ste očekivali da će to učiniti?" Drugi su pak bili na njezinoj strani, a jedan je komentirao: "I bolje da ste se riješili takve osobe", dok je neki drugi komentar glasio: "Gdje su dovraga bile tvoje ostale prijateljice?"

