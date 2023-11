Kultni Delmonico's: Newyorška institucija koju vole i Hrvati

Kultni Newyorški restoran Delmonico's nakon četverogodišnje stanke ponovno prima goste iz restorana s tradicijom dugom gotovo dva stoljeća, koji je u mnogo čemu postavio standarde ugostiteljske izvrsnosti i američkog fine dininga, potječe i nekoliko svjetskih popularnih jela. Neka od najpoznatijih su, recimo, Delmonico's Steak i jaja Benedikt, ali i, legenda kaže, desert Baked Alaska. Uz vrhunski restoran idu, naravno, i slavni gosti, a Delmonico’s se kroz svoju dugu povijest može pohvaliti i dugom listom zvučnih

imena iz svih društvenih sfera. Redoviti gosti restorana bila su, među ostalim, čak trojica američkih predsjednika, Theodore Roosevelt, John Kennedy i Richard Nixon, ali i brojni glumci, pisci, slikari te drugi uglednici. Spomenimo, recimo, Marka Twaina, Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor, a u novije vrijeme oskarovce Denzela Washingtona i Whoopi Goldberg. Među posjetiteljima na koje su u Delmonico’su posebno ponosni nekadašnji je redoviti gost Nikola Tesla, koji je upravo u tom restoranu dao svoj veliki intervju 1894., a u njegovu čast jedna od restoranskih dvorana danas nosi ime po tom velikom znanstveniku.

Foto: Arhiva Delmonico’sa, Wikimedia Commons

Menadžer Riječanin, šef sale Karlovčanin

Restoran koji od svojih prvih dana i davne 1827., kada su ga u unajmljenom prostoru otvorili talijansko-švicarski imigranti,

braća Giovanni i Pietro Delmonico, vrvi pričama svojih po- znatih i nepoznatih gostiju, u moderna vremena privlači i

pozornost turista sa svih strana svijeta, a odnedavno je posebno zanimljiv Hrvatima. Jedan od najpoznatijih američkih restorana, o čijem značaju govori i činjenica da ga je 15. rujna otvorio gradonačelnik New Yorka Eric Adams, vodi, naime, Denis Turčinović, a u najužem timu još je nekoliko Hrvata. Menadžer restorana je Riječanin Darko Matošić, šef sale Branko Vinski iz Karlovca, a i autor interijera je iz Hrvatske, arhitekt Sandro Užila iz Poreča. Otvorenje restorana smještenog na newyorškoj financijskoj žili kucavici Wall

Streetu, za potvrdu da se tradicija njeguje i poštuje, uveličala je i njegova nekadašnja dugogodišnja vlasnica Gina Tucci.

Restoran kapaciteta 550 mjesta svojim gostima nudi, inače, 375 sjedećih mjesta (Teslina dvorana ima ih 40), podijeljen je na pet zasebnih cjelina te ima veliki bar na ulazu. Tim Delmonico’sa čini sedamdeset zaposlenih. Glavni chef je Edward Hong, dobro poznat u američkim kulinarskim krugovima, a kako kažu poznavatelji newyorške gastro scene, ni u New Yorku nije jednostavno naći kvalitetne kuhare i konobare. Plaće zaposlenih u Delmonico’su kreću od 80.000 do 150.000 dolara godišnje i više su od američkog prosjeka jer je i život u New Yorku skuplji, a u tom su restoranu zadovoljni kako su se uspjeli ekipirati. Zadovoljni su i gosti, koji su jedva dočekali nedavno otvorenje kultnog Delmonico’sa.

-Restoran je bio zatvoren nakon izbijanja koronavirusa, kao i svi drugi restorani u New Yorku. Nakon toga dogodio se sudski spor između tadašnjih suvlasnika, a ja sam ušao u priču krajem prošle godine i dobio sam ga u najam na 15 godina. U tom razdoblju planiramo nastaviti držati Delmonico’s na razini vrhunskih restorana u Americi te dodatno podići ionako već izvrsnu kvalitetu hrane i pića – kaže vlasnik Delmonico’sa Denis Turčinović i dodaje da su u timu vrhunski profesionalci koji su svoje karijere gradili diljem

Amerike i u Hrvatskoj. – Većina njih živi u New Yorku. Okupio sam ih upravo u povodu ponovnog otvorenja Delmonico’sa, a u proteklih godinu dana imali smo i razriješili mnoštvo velikih izazova, što i pokazuje da je tim kvalitetan i predan velikom restoranskom imenu u Americi. Moj managing partner Darko Matošić brine se o tome da restoran funkcionira i isporučuje vrhunsku uslugu na dnevnoj bazi, a radio je u najluksuznijim restoranima New Yorka i svoje iskustvo sada je donio na najbolje moguće mjesto. Šef sale Branko Vinski obrazovao se u Crikvenici, a u New Yorku je radio u restoranima Four Seasons. Arhitekt Sandro Užila, koji je radio novi Delmonico’s, i dalje živi u Hrvatskoj – otkriva Turčinović, kojem Delmonico’s nije bio nepoznanica prije nego što ga je sam preuzeo. Novi vlasnik Delmonico’sa dolazi, naime, iz ugostiteljske obitelji. Otac Branko Turčinović i danas je suvlasnik još jednog poznatog newyorškog restorana, Arno, a do 2020. bio je i suvlasnik Delmonico’sa. Sam Denis Turčinović trenutačno je, pak, vlasnik ili suvlasnik nekoliko noćnih klubova i restorana na Manhattanu, a planira i daljnje širenje.

Posjetio ih i predsjednik

– I to u smjeru vrhunske usluge i top lokacija, a sve u suradnji s mojim postojećim timom i našim Hrvatima kad god je to moguće – kaže Denis Turčinović, čije porijeklo i obiteljske veze vode u Istru, točnije Sveti Petar u Šumi.

– Tamo i dalje ima mnogo Turčinovića, koji su mi rođaci. U Hrvatsku dolazim gotovo svake godine. Ponosan sam na svoje hrvatske korijene i često ih naglašavam. Prošle godine smo, recimo, organizirali i veliko gledanje utakmica hrvatske reprezentacije u New Yorku u mom klubu Harbor na Manhattanu. Koristimo svaku prigodu za promovirati Hrvatsku i naše korijene – govori Turčinović koji svoju budućnost i dalje vidi i u ugostiteljstvu i u Americi. Posjetitelji iz Hrvatske spadaju mu, svakako, u vrlo drage goste, a otkako je restoran otvoren, u Delmonico’su su ugostili i bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović te aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. – U cijeloj Americi živi nešto više od milijun Hrvata, koliko ih je u New Yorku, ne znam točno, ali zasigurno najveća zajednica nalazi se na Astoriji u Queensu. To je kvart u kojem ima i nekoliko lokala u kojima se Hrvati okupljaju i redovito

druže, a postoje i crkvene zajednice koje nas okupljaju. Naši ljudi koji žive u New Yorku dolaze, naravno, i u Delmonico’s.

U restoranu nudimo i neka hrvatska vina, poput dingača, što je također jedna od pozivnica našim ljudima – veli Turčinović, koji je otac dva sina, a u ugostiteljstvu mu je praktički cijela obitelj. Od nedavnog otvorenja izredali su se brojni Njujorčani, kako poznati tako i anonimni, a mjesto više obično se traži ponedjeljkom i petkom kada je u restoranu ponajviše gostiju.

– Američki način života u New Yorku je vrlo brz, a ugostiteljska ponuda iznimno velika i raznolika. U New Yorku žive ljudi iz gotovo svih krajeva svijeta, odnosno iz većine država svijeta. Naravno, oni sa sobom donose svoje običaje i svoju hranu, otvaraju restorane, i samim time dodatno obogaćuju raznolikost ugostiteljske ponude New Yorka. Njujorčani dosta izlaze u restorane, kad god su u prilici vole isproba-vati razne tipove hrane, a u New Yorku mogu pronaći jela doista iz cijelog svijeta – objašnjava Turčinović te opisuje

njujoršku i hrvatsku gastro scenu. New York je, kaže, prevelik u odnosu na Hrvatsku i ne može se usporediti ni po

raznovrsnosti ni po kvaliteti ponude. – Iako, svakako treba reći, hrvatska gastronomska ponuda itekako je napredovala zadnjih godina. O tome, uostalom, tome svjedoče i Michelinove zvjezdice koje potvrđuju da Hrvatska ima top restorane. Veseli me da se stvari na hrvatskoj gastro sceni kreću u tom smjeru – kaže Turčinović. Takve stvari još uvijek su nepoznanica za mnoge Amerikance, iako ih je na odmoru u Hrvatskoj svake godine sve više i više. Samo lani našu je zemlju posjetilo više od pola milijuna

turista s putovnicom Sjedinjenih Američkih Država. Pretpandemijske 2019., pak, bilo ih je čak 655.000.

– Većina ih, dakako, dolazi avionom, ali na našu obalu Ame- rikanci dolaze i jahtama. Prema američkim građanima s

kojima sam ja u kontaktu, rekao bih da Hrvatsku najviše prepoznaju po otoku Hvaru i gradu Dubrovniku. Ta dva mjesta ih uistinu oduševljavaju – veli newyorški Hrvat Denis Turčinović