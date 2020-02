Kujica Eclipse svaki dan sama putuje autobusom do psećeg parka, a dobila je dopuštenje i od policije

Briga o psu podrazumijeva svakodnevne šetnje i dovoljno vježbe da bi bili zdravi i u formi. Ljudi koji žive u stanovima znaju kako je to kada svakodnevno moraju izići barem tri puta u šetnju. No kako je to kad pas odluči sam prošetati?

Jedna pametna kujica u Americi svaki dan sama putuje do psećeg parka, gdje se igra s drugim psima te trči i zabavlja se. Mješanka labradora, retrivera i mastifa Eclipse obično je išla u šetnju sa svojim vlasnikom Jeffom Youngom do autobusne stanice u Seattleu te su se zatim vozili do psećeg parka.

Robbie Lauren, stanovnik Seattlea, otvorio je Facebook grupu koja prati Eclipsina putovanja i doživljaje, a objasnio je kako je sve započelo kada je Eclipse shvatila da zna kako i kada sama može doći do parka.

"Započelo je kada je njenu vlasniku trebalo previše vremena da uđe u bus pa je ona nestrpljivo protrčala prije njega i smjestila se u busu", rekao je Robbie. "Vozač busa ju je prepoznao i ostavio u psećem parku, a Jeff ju je poslije sustigao. Nakon još nekoliko putovanja, Jeff ju je počeo puštati da sama odlazi u park, a ona bi se uvijek vratila kući nakon nekoliko sati."

Svaki dan ona sama ode iz kuće, uhvati bus i dan provede u psećem parku, a ima čak i kartu za bus zavezanu za ogrlicu. Putnici u busu počeli su objavljivati svoje fotografije i priče o putovanju s Eclipse i ona je uskoro postala popularna sa 78 tisuća pratitelja na Facebooku. Još jedna sugrađanka, Lauren, rekla je: "Svi vozači autobusa je poznaju i sve ih jako usrećuje, a i mnogi putnici uživaju u njezinu društvu svaki dan i često sjednu pokraj nje. Čak joj je i policija dala dopuštenje sve dok ne smeta vozačima autobusa."

Njen vlasnik Jeff često dobiva pozive od zabrinutih ljudi, ali im on uvijek objasni da Eclipse zna točno gdje je i kamo ide te da je on uvijek negdje blizu nje i pazi na nju, prenosi ladbible.com.

