Kroz Slavoniju u sedlu i u konjskoj zaprezi

Konji su nezaobilazna tradicija na istoku Hrvatske. Volite li jahati, Državna ergela Lipik destinacija je koju ne smijete zaobići. Dočekat će vas tamo raskošni lipicanci, koji će bez daha ostaviti i male i velike. Posjetitelji se mogu provozati gradom na kočiji, ali i pridružiti školi jahanja.

Program za djecu

Na drugome kraju Slavonije, u pastuharni Državne ergele Đakovo, prve korake u sedlu lipicanaca mogu bez straha prijeći mališani i tako se sprijateljiti s ovim plemenitim životinjama. Program je namijenjen djeci od tri i više godina, kao i odraslima, a stoji 20 kuna.

A u istoj županiji, na rukavcu Stare Drave u baranjskom Bilju, svega pet kilometara od Osijeka, smjestio se Konjički klub Capistro. U njihovim su stajama pitomi konji koji će s ljubiteljima rekreativnog jahanja rado uživati u hodu, kasu ili galopu imanjem.

Prava je pak atrakcija konjička staza Orahovica – Jankovac. Jednosmjerna je i duga 24,5 kilometra. Prva polovica staze je ravni dio, u dužini 1,5 kilometra od raskrižja na Borijanuši, na 250 metara nadmorske visine, gdje se odvajamo na Viljevačku kosu te se krećemo do sljedećeg odvajanja iznad Smrdljivog dola na 650 metara visine. Ta dionica od devet kilometara neprekidni je lagani uspon. Nakon odvajanja prema Domobranskoj livadi, na 800 metara visine, slijedi teži uspon od 2,5 kilometra. Na Domobranskoj je livadi odmorište s izvorom pitke vode u neposrednoj blizini. Nastavak staze prema Jankovcu vodi nas ravnim djelom do Češljakovačkog visa, nakon kojega slijedi spuštanje prema Jankovcu s dva manja uspona. Druga je opcija staze Pištanska rijeka, koja je pogodnija za toplije vrijeme, a ima istu polazišnu točku i vodi cestom prema gornjoj Pištani. Treća opcija je kružna staza koja je u principu spoj staza Pištanske rijeke i Viljevačke kose u dužini od 20 kilometara.

Srijemci su iskusni jahači, a tradicija jahanja i uzgajanja konja zadržala se do danas. Jahanje je dio folklora, nema manifestacije bez jahača, a veliki broj Srijemaca i danas ima konje. Ako ste iskusni jahač, proći ćete konjičkom stazom koja vodi od štale HORIS (Hors Ride in Srijem) do izletišta Sopotac. Udobno se smjestite u fijaker i uživajte u prirodi, ljepoti srijemske ravnice i njezinim blagodatima, poručuju iz Općine Nijemci.

Vratimo se ponovno u Požeško-slavonsku županiju, gdje je Kasački klub Diamant – mjesto za istinske ljubitelje konja i kasačkog sporta, zaljubljenike u prirodu i ladanjsku atmosferu.

Privatna ergela s hipodromom

Na privatnoj ergeli s hipodromom, na imanju u blizini Lipika, možete se prošetati, projahati na konju, voziti se u zaprezi.

Manifestacija slavonskih sela “Pokladno jahanje” tradicionalno se u znak sjećanja na stare graničare održava pred korizmu. Tako je već u treće desetljeće zašlo pokladno jahanje u Sikirevcima, jednom od najstarijih sela u Brodsko-posavskoj županiji.