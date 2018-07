Kreće Turistička patrola, akcija koja živi od 1975.

Samouki kipar s Brača galerijom na otvorenom ukrasio je ulaz u svoje selo, Ines u Dubrovniku organizira spektakularna vjenčanja iz snova, a otoku Hvaru, svjetski poznatoj party destinaciji “pripada” i otočić Šćedro – najmirniji otok Mediterana...

Skriveni dragulji naše obale

Neke su to od priča iz tradicionalne Večernjakove Turističke patrole koje ćete moći čitati na stranicama Večernjaka od ponedjeljka 9. srpnja. Ove godine obilazimo 23 odredišta, ocjenjujemo plaže, kvalitetu i raznolikost smještaja, ugostiteljsku ponudu, urednost i izgled mjesta, dnevne i noćne sadržaje, gostoljubivost i susretljivost domaćina... Pokušat ćemo vam otkriti neke nepoznate ili manje poznate dragulje na našoj obali, preporučiti što vidjeti... Reportaže s jadranskih odredišta na koje svake godine hrle brojni domaći i strani turisti objavljivat ćemo radnim danima (od ponedjeljka do petka), od 9. srpnja do 8. kolovoza. Započinjemo s Bračom, a završavamo sa Zadrom, lanjskim šampionom turizma, grada u kojem si (još uvijek) odmor mogu priuštiti i domaći gosti. Dan kasnije, 9. kolovoza, objavit ćemo priču o ovoljetnom pobjedniku patrole, nagrade ustanovljene još 1975., od kada Večernji list ocjenjuje turističke destinacije. Maksimalni je broj bodova koje dodjeljujemo 100, no u slučaju da se na vrhu naše ljestvice nađu dvije ili više destinacija s identičnim brojem bodova, o pobjedniku će odlučiti stručni žiri koji će činiti turistički znalci.

Na našem popisu ljetovališta kojima “patroliramo” i prijašnji su pobjednici patrole, poput Dubrovnika, Splita, Trogira, Visa, Rovinja, a neke ćemo nakon stanke ponovno posjetiti, poput Opatije i otoka Mljeta. Svojedobno nas je Vis bio osvojio netaknutom prirodom, mirnoćom, kristalno bistrim uvalama, Trogiru smo nagradu dali zbog čudesne ljepote drevnih zidina između kojih se mogu čuti deseci jezika sa svih strana svijeta što svjedoči o globalnoj popularnosti našeg dalmatinskog bisera. Rovinj nas je šarmirao boemštinom u svakom kutku, Split se iz tranzitnog prometnuo u turističko odredište, a o Dubrovniku, koji se posljednjih godina našao i na karti svjetske filmske industrije, da se i ne govori.

Hoće li ove godine pobijediti neki od gradova na obali koje obilazimo, a na popisu imamo i Šibenik, Pulu, Makarsku... ili će priznanje otići nekom od otoka – Rabu, Pagu, Korčuli... ili će pak završiti na Pelješcu koji se ovih dana uoči špice sezone predstavio Zagrebu vrhunskim vinima jedne od najstarije vinarije na poluotoku, PZ Putniković, znat će se za mjesec dana. Dodjela najstarije turističke nagrade uvijek završava svečanošću na kojoj se okuplja turistička elita – od ministra, župana, gradonačelnika do prvih ljudi turističke zajednice s nacionalne i lokalne razine. O tome koliko im znači ovo prestižno priznanje, svjedoči i podatak da do današnjeg dana gradovi i turističke zajednice na svojim internetskim stranicama imaju tekstove o dobivenim nagradama, a plakete se sve ove godine čuvaju na posebnim mjestima. Istodobno, Hrvatska obara rekorde u turizmu i svijet nas sve više poštuje kao poželjno odredište za ljetovanje. Da je tomu tako, uz prirodnu ljepotu i ponudu, zacijelo je doprinijela i sigurnost koju turisti imaju na našoj obali.

Restorani ‘normalnih’ cijena

– Dosadašnji turistički rezultati plod su brojnih projekata i aktivnosti koje se provode u svim segmentima turizma. Hrvatska je danas prepoznatljiva turistička destinacija, a veliku ulogu u tome imaju i brojne manifestacije i događanja koje se održavaju tijekom čitave godine. Osim stvaranja dodatnih motiva dolaska gostiju, manifestacije imaju višestruke pozitivne gospodarske učinke za cjelokupne destinacije, a tu vrijednost prepoznala je i Vlada RH. Hrvatska je ujedno u svijetu prepoznata kao jedna od najsigurnijih destinacija te mi je stoga iznimno drago što će se ove godine trinaesti put za redom realizirati projekt “Sigurna turistička sezona”. Boravak stranih policajca na našoj obali, uz hrvatske kolege, i te kako pridonosi dodatnom osjećaju sigurnosti turista te tako utječe i na jačanju konkurentnosti naše zemlje – istaknuo je nedavno ministar Gari Cappelli.

Osim što ćemo nagraditi neko od odredišta na Jadranu, Večernjakovi reporteri upustit će se u potragu za najboljom gastrodestinacijom na Jadranu. Dodjeljivat ćemo Večernjakove zvjezdice za izbor i kvalitetu jela, ponudu pića, uređenost interijera, poslugu i ljubaznost. No, na našem popisu neće biti odredišta gdje trebate puno platiti, a na kraju ostati gladan, već onih poput konobe Top u Sumartinu na Braču gdje možete jesti kvalitetno a povoljno ili restorana Davor u Zavali na Hvaru u kojem su na meniju vrhunske delicije cjenovno pristupačne i domaćim gostima, barem jednom tijekom godišnjeg odmora.