Kozmetičarka otkrila tri stvari koje ne biste trebali raditi jer štete vašoj koži lica

Svi znaju da je važno brinuti o koži lica, no jeste li znali da su neke stvari koje radite, za koje mislite da vam koriste, zapravo štetne? Jedna kozmetičarka otkrila je tri stvari koje štete vašoj koži, a da možda niste ni svjesni, piše The Sun.

Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan

Kozmetičarka je na svom Tik Tok profilu, na kojem često dijeli beauty savjete, podijelila video u kojemu pokazuje što je točno loše za kožu i kako će to negativno utjecati na opće zdravlje kože. Na početku ističe jednu očitu stvar, a to je istiskanje prištića i raznih mrlja na na licu, za što stručnjaci oduvijek ističu da se ne smije raditi. To je zato što vaši prsti sadrže klice i bakterije koje širite okolo a to može dovesti do povećane šanse za stvaranje dodatnih prištića i mrlja na licu.

Zatim u videu govori o proizvodima koje ljudi stavljaju na lice. Kaže da je stalno mijenjanje proizvoda, odnosno losiona i krema, zapravo vrlo loše, a ključni razlog je taj što se koža na taj način ne može naviknuti na rutinu. Istaknula je da je ključna ustrajnost, i da će rezultati doći s vremenom i dosljednošću.

Na kraju dodaje kako mnogi ne daju dovoljno vremena proizvodima da počnu djelovati, nego samo idu s jednog proizvoda na drugi s nadom da će neki dati bolje rezultate. Važno je neko vrijeme koristiti isti proizvod i vidjeti hoće li zaista djelovati ili ne.

Mnogi njezini obožavatelji u komentarima su se složili s njezinim savjetima, a ona je uz to savjetovala i da je najbolje da se te navike prekidaju jedna po jedna, a ne sve odjednom. Također je preporučila i nekoliko drugih proizvoda, uključujući flastere za prištiće, serume s retinolom i pilinge.

Znate li koliko sati dnevno biste trebali spavati za zdrav mozak?