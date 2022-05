Ima čak 9 žena: 'Sve žele imati djecu sa mnom, ali ja nemam plan - majka će biti ona koja prva zatrudni'

Brazilski maneken Arthur O Urso prošlog mjeseca odlučio se vjenčati za dvije žene, unatoč tome što je već bio oženjen za čak – sedam žena.

Arthur i njegova prva supruga Luana Kazaki su swingeri koji su sklopili svoje poligamno jedinstvo s drugim ženama u katoličkoj crkvi u Sao Paulo. No, brak nije pravno obvezujući jer je poligamija zabranjena u Brazilu.

I sada imaju planova još proširiti svoju zajednicu jer Arthur želi postati otac. Nakon što je odustao od "seks rotacije" kada se to počelo činiti kao obaveza, Arthur je rekao da mu ne smeta koja od njegovih žena, s kojima prakticira "slobodnu ljubav", ostane trudna.

“Sjajna stvar u svemu ovome je da bez obzira na to koja od mojih žena ima bebu, dijete će odrastati uz puno ljubavi i privrženosti svih”, rekao je Arthur za Mirror. "Nemam omiljenu ženu s kojom baš želim dijete, dopuštamo da se dogodi prirodno."

Ipak, njegove supruge imaju različite osjećaje o majčinstvu jer neke još ne žele imati djecu. Druge su, pak, oduševljene s idejom da prošire svoju obitelj.

"Ne mogu sakriti da sam jako zabrinut, sve su željne toga. Vjerujem da će, nakon što dođe prvo dijete, a ostali vide cijelu situaciju, sigurno poželjeti osjetiti i doživjeti isto. Ali za sada, tko prva zatrudni, ona će biti majka”, objasnio je Arthur.

Poligamist je počeo dijeliti svoj nekonvencionalni način života s više od 100.000 pratitelja na Instagramu. Fotografije ga prikazuju zagrljenog u krevetu sa svojim suprugama ili na grupnim izlascima.

Ranije je govorio o borbi za balansiranje potreba svojih brojnih supruga te je rekao da još uvijek uči o neobičnom partnerstvu. Ipak, potvrdio je da je jedna žena odlučila napustiti brak.

“Prošlo je nekoliko mjeseci i sve je izgledalo tako savršeno, sve do trenutka kada me jedna od mojih žena pozvala na razgovor. Ukratko, došli smo do odluke da se razvedemo. Osjećao sam se tužno i zbunjeno, a ona je rekla da joj nedostaje monogamna veza. Osjećao sam se prevarenim, ali sada imam osam žena. Neću više žuriti”, zaključio je.

