Koliko se ljudi seksa svaki dan? Moglo bi vas iznenaditi…

Mislili ste da je vaš seksualni život jadan i tužan? Vjerojatno je bolji od statistike istraživanja koja kaže da čak 20 posto ljudi uopće nisu seksualno aktivni. Naime, u anketi tvrtke koja prodaje proizvode za odrasle,YouGov, samo četiri posto ispitanika izjavilo je da se seksa svaki dan. Od 1000 ispitanih muškaraca i žena, pet posto je reklo da se nikada u životu nisu seksali, dok je 26 posto reklo da se seksa jednom ili dvaput tjedno, piše Glamour.

U bolji prosjek spada 14 posto ispitanika koji su priznali kako seksualne odnose imaju četiri do pet puta tjedno, a jednom ili dvaput mjesečno seksa se također posto ispitanih. No, ima i onih koji za aktivnosti među plahtama imaju više vremena i energije, pa se tako jedan posto ispitanika seksa više puta dnevno, dok sedam posto ispitanika za seks baš i ne mari previše i seksualne aktivnosti upražnjava svakih nekoliko mjeseci.

Još jedan zanimljiv zaključak iz studije je da ljudi koji su u braku ili u vezi i ljudi koji su samci imaju potpuno različite percepcije o tome koliko često druga grupa ima seks. Četrdeset posto oženjenih ispitanika smatra da samci imaju više seksa, ali samo 33 posto njih koji su samci ima seks barem jednom mjesečno. Međutim, 36 posto samaca koji misle da parovi koji su u braku ili vezama imaju više seksa su u pravu: prema istraživanju, gotovo 75 posto ljudi u paru ima seks barem jednom mjesečno.

Istraživanje je pokazalo i da bi 26 posto ispitanika željelo imati seks nekoliko puta tjedno. A što se tiče svakodnevnog seksa? Osamnaest posto muškaraca najradije bi prešlo na taj raspored, dok bi na isto prešlo samo 9 posto žena.