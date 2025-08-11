Tvrdi da voli svog muža, ali da je užasan u krevetu: 'Ne mogu ga prestati varati'

Jedna je žena izazvala burnu raspravu nakon što je priznala da, unatoč deset godina braka, ne može prestati varati svog supruga. Na Redditu je otkrila da seks nikada nije bio važan dio njihove veze. Udala se za svog supruga dok su oboje bili vrlo mladi, pa su intimnost i istraživanje u spavaćoj sobi ostali po strani. „Super se slažemo, rijetko se svađamo i uživamo jedno u drugome. Sve je savršeno… osim seksa“, priznala je.

Nijedno od njih nije imalo puno iskustva kada su se vjenčali, a kako su se fokusirali na karijere, njihov se seksualni život potpuno ugasio. Došlo je do točke kada nisu imali odnose pune dvije godine. Iako je žena pokušala razgovarati o problemu, suprug bi svaki put odgovorio da jednostavno nije zainteresiran. "Kune se da me voli, da nije homoseksualac i da nema drugu, ali ga seks jednostavno ne zanima", napisala je.

Veza je, kaže, sve više bila kao prijateljstvo ili suživot s cimerom. Sve se promijenilo kada je započela aferu s kolegom – bez romantičnih osjećaja, ali s jakom fizičkom privlačnošću. Seks je, tvrdi, bio bolji nego što je ikada mogla zamisliti, i ubrzo se počela vraćati po još. Na Redditu je pitala: “Kako mogu dobiti isto seksualno zadovoljstvo od svog muža ili naučiti živjeti bez toga?”.

“Ne voliš svog muža ako ne možeš prestati varati. Ostavi ga da može pronaći nekoga boljeg”, poručio joj je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Ako ga voliš, naći ćeš način da prestaneš. Zamisli kako bi ti bilo da on vara tebe jer nisi dobra u seksu”. No, bilo je i onih koji su pokazali razumijevanje: “Nisi trebala varati, ali nisi loša osoba. Seks i intimnost važni su u vezi. Ako on ne želi, a ti imaš potrebe, morate iskreno razgovarati i donijeti odluku koja je najbolja za oboje”.