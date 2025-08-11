Ovo je 5 načina na koje društvene mreže uništavaju vaš seksualni život

Stručnjaci se slažu da društvene mreže, iako mogu pružiti vrijedne informacije koje unapređuju seksualni život, također imaju i svoje nedostatke koje je važno izbjegavati. “Mnogi misle da su društvene mreže bezopasna distrakcija, ali one suptilno mijenjaju način na koji se povezujemo, reguliramo emocije i doživljavamo sebe. Taj domino efekt na kraju se odražava i u spavaćoj sobi”, objašnjava za HuffPost Holly Nelson, certificirana EMDR terapeutkinja specijalizirana za prevladavanje seksualne anksioznosti i srama.

Studija iz 2024. godine povezuje intenzivno korištenje društvenih mreža s većim rizikom od vaginalne suhoće, erektilne disfunkcije i smanjenog libida. Evo kako društvene mreže mogu narušiti vaš seksualni život, kao i stručni savjeti kako to promijeniti:

1. Nisko samopoštovanje: Lako je upasti u zamku uspoređivanja dok skrolate Instagramom ili Facebookom. “Uspoređivanje s tuđim životom uvijek nas stavlja na dno”, kaže Mindy DeSeti, seksologinja i edukatorica u aplikaciji za upoznavanje Hily. Kada se osjećate loše zbog sebe ili svoje veze, to negativno utječe i na seksualnu želju. “Seks se događa prvenstveno u glavi”, dodaje DeSeti, “Nisko samopoštovanje, sumnje i tjeskoba mogu dovesti do seksualnih poteškoća ili potpune nezainteresiranosti za seks”.

2. Loša slika tijela: Ako ste se ikad osjećali nezadovoljno svojim izgledom nakon pregledavanja društvenih mreža, niste jedini. Objave usmjerene na savršeni izgled i stroge dijete, često izazivaju nezadovoljstvo tijelom i poremećaje prehrane, što može utjecati na seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo. “Savršeni profili iskrivljuju našu percepciju ‘seksi’ izgleda i zbog njih odbijamo svoju autentičnost”, kaže DeSeti. Loša slika tijela također može otežati postizanje orgazma.

3. Nedostatak vremena za intimnost: Prosječna odrasla osoba provode gotovo 2,5 sata dnevno na društvenim mrežama. Uz posao i druge obaveze, možda jednostavno nema dovoljno vremena za intimne trenutke. “Mnogi parovi više vremena provedu gledajući u ekrane nego jedno u drugo”, upozorava Nelson, “Ako ste na mobitelu dok biste mogli biti sa svojim partnerom, šaljete poruku da vam je telefon važniji od njega, što može dovesti do emocionalne distance”.

4. Emocionalna reaktivnost: Nakon predugog skrolanja, moguće je da ćete biti razdražljiviji i oštriji prema partneru umjesto da s njim iskreno razgovarate. Samo držanje pametnog telefona u blizini povećava emocionalnu reaktivnost i otežava obradu informacija. Uz to, polarizirane rasprave i negativni naslovi dodatno uzburkavaju emocije. “Društvene mreže po prirodi potiču snažne emocionalne reakcije, što može smanjiti libido”, upozorava DeSeti.

5. Stres i iscrpljenost: Prekomjerno korištenje društvenih mreža često narušava san i povećava stres — dva glavna okidača seksualne disfunkcije. “‘Doom scrolling’ i digitalna prekomjerna stimulacija mogu oteti nagradni sustav mozga, čineći stvarnu intimnost manje privlačnom, a vas iscrpljenim”, objašnjava Nelson.

Kako poboljšati seksualni život u digitalnom dobu?

Ne morate potpuno odustati od društvenih mreža, no promjena pristupa može napraviti veliku razliku. Nelson preporučuje da barem sat vremena prije spavanja izbjegavate ekrane. Umjesto toga, “zamijenite skrolanje intimnim ritualima užitka”, poput opuštajuće kupke ili masaže.

Za poboljšanje slike o tijelu, birajte sadržaje koji promiču pristanak, seksualnu pozitivnost i tjelesnu neutralnost. “Resetirajte algoritam i pratite kreatore koji slave različitost u tijelima, veličinama i identitetima”, savjetuje Nelson. Kad ste offline, fokusirajte se na zahvalnost za svoje tijelo zbog svega što može — disanja, hodanja, grljenja — umjesto samo zbog izgleda.

Za prelazak iz stanja napetosti u stanje za seks, važno je odmarati i umirivati tijelo. “Vježbe poput dubokog disanja i restorativne joge pomažu u otpuštanju napetosti i prekomjerne stimulacije od društvenih mreža”, kaže Nelson.

Konačno, njegujte svoje samopoštovanje. “Samopoštovanje je tajni sastojak za nevjerojatnu intimnost”, poručuje DeSeti, “Kada se osjećate poželjno, samouvjereno i vjerno sebi, sve se mijenja”. Korisni koraci uključuju brigu o sebi, postavljanje realnih ciljeva, bavljenje hobijima i suočavanje s negativnim mislima. Ako osjećate da vas društvene mreže ozbiljno ugrožavaju u seksualnom smislu, ne ustručavajte se potražiti pomoć stručnjaka.

