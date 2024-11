Koliko često treba brisati prašinu i usisavati dom?

Nekada ni jednom tjedno nije dovoljno za one stvari koje koristite svaki dan. Na primjer, vaš radni stol, blagovaonski stol i stolić za kavu zahtijevaju redovito brisanje, piše bookdirtbusters.com. Ostale stvari koje treba uključiti su: svjetiljke, stolice, kauči i stolići. Iako se prašina ne nakuplja nužno na svim ovim površinama, primijetit ćete druge vrste prljavštine, poput ostataka hrane, tragova od šalica i slične nečistoće.

Površine koje treba brisati dva puta mjesečno su one u prostorijama koje ne koriste često. Gostinjske sobe, spavaće sobe, hodnici i slični prostori zahtijevaju brisanje svaka dva tjedna. Osim gore navedenih prostorija, obratite pozornost na prašinu u sljedećim područjima: televizori, stropni ventilatori, lajsne, vrata, zavjese, zidni ukrasi i police.

Postoje stvari koje trebate čistiti svakih tri do šest mjeseci, a to su najčešće one teško dostupne i rijetko korištene, poput nekih tamnih kutova u vašem domu, visokih paučina i skrivenih dijelova kuće gdje se vole zavlačiti pauci. Razmislite o čišćenju ovih prostora u proljeće, na kraju ljeta i neposredno prije blagdana: ukrasni rubovi ili štukature, vrhovi visokog namještaja, unutrašnjost rasvjetnih tijela, biljke i zastori.

Prvo pravilo brisanja prašine je početi s gornjim dijelovima, a zatim preći na donje. Ako čistite paučine sa stropa, to obavite prvo. Pričekajte trenutak da se prašina slegne, a zatim je obrišite krpom od mikrofibre. Ponekad je prašinu teže ukloniti jer se miješa s drugim česticama i nečistoćama. Najčešće ćete ovo primijetiti u kuhinji i kupaonici, gdje mast i vlaga zalijepe prašinu za površine, što otežava čišćenje. Da biste se riješili ove nečistoće, trebat će vam malo truda, sredstvo za uklanjanje masnoće i malo grublja spužva.

A što je s usisavanjem? Svakodnevno usisavanje nije nužno za većinu kućanstava. Učestalost usisavanja ovisi o nekoliko čimbenika, piše NBC news. Za prostorije s mnogo prometa (kao što su kuhinja ili dnevna soba), možda će biti potrebno usisavati svakih nekoliko dana, kaže Karen Maguire, osnivačica CleanerMatcha. Prostorije koje se manje koriste mogu izdržati tjedan ili dva bez usisavanja. Tip podova također utječe na učestalost usisavanja.

"Drveni podovi brže će se uprljati zbog svoje glatke površine," kaže Rhonda Wilson, čistačica u FreshSpace Cleaning. "Ako ih želite održati čistima, vjerojatno ćete ih morati češće usisavati." Tepisi, s druge strane, mogu bolje sakriti prašinu i nečistoće, ali isto tako zadržavaju alergene u svojim vlaknima. "Ako vi ili netko u vašem kućanstvu ima alergije, posebno je važno redovito usisavati tepihe kako biste održali kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru," dodaje Wilson.

Povremeno zanemarivanje usisavanja neće uzrokovati velike probleme, ali je važno pridržavati se redovitog rasporeda. "Ako ne usisavate redovito, mogu se pojaviti različiti problemi," objašnjava Wilson. Na primjer, ako imate kućne ljubimce i ne usisavate dovoljno često, njihova dlaka može se nakupiti u tepisima i uzrokovati povećanje alergena, što može pogoršati alergijske reakcije. Ostali problemi uključuju nakupljanje prljavštine koja se s vremenom može ugraditi u vlakna tepiha, što otežava čišćenje. "Mogu se pojaviti i nametnici u vašim tepisima ako ih ne usisavate dovoljno često, a to je problem koji nitko ne želi…", upozorava Wilson. "Usisavanje možda zvuči kao gnjavaža, ali dugoročno je isplativo."

Trebate li različite usisavače za drvene podove i tepihe? Odgovor na ovo pitanje ovisi o postavkama vašeg usisavača. Mnogi modeli imaju opciju za drvene podove, koja se može koristiti i na pločicama ili laminatu. Također, isti ti usisavači mogu imati postavke za tepihe, neki čak nude opcije za tepihe niskog ili visokog vlakna. Ako nemate usisavač s više postavki, trebate znati na što obratiti pažnju kod kupnje. "Koristite usisavač s rotirajućom četkom za tepihe kako biste uklonili prljavštinu koja je ušla dublje u vlakna," savjetuje Maguire. "Za tvrde podove, bolje je koristiti kanister usisavač s četkom za podove jer će pokupiti veće čestice bez da ih raznese."

