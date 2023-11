Kaznila je petogodišnjeg sina jer nije očistio sobu pa podijelila mišljenja korisnika: ‘To je pretjerano!’

Odgoj djece s pravim vrijednostima težak je zadatak. Roditelji moraju usaditi dobro ponašanje, što uključuje ispravljanje djece kada se ponašaju loše ili neprimjereno. Ali važno je postići pravu ravnotežu. Samohrana mama postala je viralna na TikToku zbog videa koji je objavila, otkrivajući kako je 'bacila' sve igračke svog petogodišnjeg sina, nakon što je odbio pospremiti svoju sobu, piše Mirror.

Samohrana majka, Tabitha Marie, otišla je na TikTok kako bi pokazala koliko je ogorčena lošim stavom svog petogodišnjeg sina nakon što mu je rečeno da počisti za sobom. Video počinje uvodom Tabithe: "Kada pitate svoje dijete dva dana zaredom da pospremi svoju sobu, a on odgovori: 'Ne, ti to čisti, mama'." Rekla je dok je pokazivala kaotičnu dječju sobu, punu igračaka po podu u potpunom neredu i nepospremljen krevet. “U redu, učinit ću to. Rado” rekla je prijetećim tonom.

#fyp #foryoupage ♬ original sound @tabathamarie I hated seeing the look on his face when he seen his room. It hurt me just as much but my babies will not be disrespectful #parenting

U sljedećoj snimci spakirala je sve igračke u bijelu vreću za smeće, a tekst je glasio: "Evo ga, smeće." Videozapis završava otkrivanjem spavaće sobe njezinog petogodišnjaka nakon čišćenja koja je potpuno očišćena od igračaka, krevet je pospremljen, a pod je potpuno čist. Zatim je u videu pisalo: “Mama neće odgojiti muškarca bez poštovanja. Nije 'mamin' ili 'ženski' posao raditi bilo što. Napraviš nered, počisti ga. Vidiš da se mama muči, pomozi joj. Nemojte sjediti i pustiti ženu da se muči. Moje će bebe ovo brzo naučiti.”

U naslovu je Tabitha napisala: “Bilo mi je grozno vidjeti izraz njegovog lica kada je vidio svoju sobu. Mene je jednako povrijedilo, ali moje bebe neće biti bez poštovanja.” U sljedećem videu pojasnila je da zapravo nije bacila njegove igračke - sakrila ih je u podrum, objašnjavajući da će on morati 'zaraditi' to da ih dobije natrag.

Nekoliko komentatora na TikToku pohvalilo je ovo kao "sjajnu ideju", ali bilo je isto toliko onih koji su kritizirali njezinu roditeljsku taktiku. Kontroverzni stil kažnjavanja stvarno je podijelio TikTok zajednicu. Jedan korisnik je napisao: “Ti to ozbiljno? On ima pet godina. Vaš je posao pomoći mu u toj dobi. Zajedno pospremate sobu. Dakle, jasno je da ste vi lijeni. Jadno dijete."

Druga je osoba komentirala da smatra da je ovo pravi način da nauči svog sina što da radi; “Bravo mama! Ljudi koji se ne slažu, imaju i djecu koja ne poštuju nikoga, pa tako ni svoje roditelje.” Treći je komentirao: “I moji roditelji su to radili. Definitivno djelotvorno, ali možda će mu trebati pomoć da smisli što treba prvo učiniti. Možda će biti svladan ogromnim neredom.”

