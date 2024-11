Kako dijagnosticirati i tretirati produktivni kašalj kod djece?

Produktivni kašalj u djece karakterizira iskašljaj, odnosno mješavina sluzi, upalnog detritusa i stanica koje je potrebno ukloniti iz pluća. Starija djeca i odrasli obično uspijevaju iskašljati sadržaj dok ga mlađa djeca vrlo često progutaju.

Kašalj je jedan od najčešćih tegoba zbog kojih roditelji dovode svoje dijete na liječnički pregled.

Zašto se javlja produktivni kašalj kod djece?

Uzroci produktivnog kašlja kod djece mogu biti akutni i kronični. U akutne spadaju virusne infekcije gornjih dišnih puteva, aspiracija stranog tijela, upala pluća, hripavac i tuberkuloza, a u kronične astma, gastroezofagealni refluks, postnazalni drip, aspiracija stranog tijela, nasljedni poremećaji kao što su cistična fibroza ili primarna cilijarna diskinezija, urođene malformacija dišnih puteva ili pluća, upalne promjena koje zahvaćaju dišne puteve ili pluća, ili može biti povezan sa stresom (također poznat kao habitualni ili psihogeni kašalj).

Kašalj se može javiti u bilo koje doba dana ovisno u uzroku bolesti.

Cjelodnevni i jutarnji tipovi kašlja često su povezani s akutnim infekcijama, dok se kronični kašalj javlja češće u večernjim satima i noću.

Dijagnostika kašlja u djece prvenstveno podrazumijeva dobru anamnezu i klinički pregled. Zatim možemo koristiti rtg snimku pluća, uzv pluća, razne briseve koji detektiraju uzročnika, bronhoskopiju, CT i MR pluća.

Foto: Shutterstock

Postoji rješenje za produktivni kašalj

Kod produktivnog kašlja u pedijatrijskog populaciji može pomoći preparat koji sadrži aktivne komponente koje djeluju na razgrađivanje sekreta te potiču iskašljavanje. Propomucil 200 prašak za otapanje je preparat pogodan za djecu stariju od 6 godina gdje je djelatna tvar N-acetilcistein (NAC), dobiven prirodnim putem, a djeluje na razgradnju i olakšano izbacivanje sekreta iz dišnih puteva. Dodatna djelatna tvar je višestruko pročišćeni propolis koji ima antimikrobnu aktivnost te sprječava nastanak infekcije. U primjeni s antibioticima upotrebljava se dva sata prije antibiotika. Takav preparat s dvije komponente djeluje učinkovitije od preparata koji sadrže samo N- acetilcistein. Budući da je preparat prirodan i višestruko pročišćen pogodan je za primjenu i kod djece s alergijama.

Što napraviti ukoliko dijete kašlje?

Informacije o prirodi kašlja pomažu liječniku u određivanju njegova uzroka. Stoga liječnik postavlja sljedeća pitanja: u koje je doba dana kašalj najizraženiji? Što pogoršava postojeći kašalj? Kako zvuči kašalj? Je li nadražajni ili produktivan? Kako se pojavio kašalj? Da li dijete iskašljava sluz ili krv? Ima li drugih tegoba?

Zbog slabijeg imuniteta, djeca predškolske dobi su češće izložena virusnim infekcijama, osobito ona koja pohađaju kolektiv. Ojačati imunitet treba zdravom prehranom koja sadrži dodatne vitamine i nutrijente, osobito vitamin D, dovoljno sna, tjelesnom aktivnošću i boravkom na zraku, osnovnim higijenskim mjerama i redovnim cijepljenjem.

Respiratorne infekcije kod djece

Kašalj kao simptom akutnih respiratornih infekcija (ARI) može biti raznolik.

Obična prehlada praćena je simptomima curenja iz nosa, osjećaja začepljenosti nosa, moguće povišene tjelesne temperature i boli u grlu (kod veće djece).

Kod krupa su u početku prisutni simptomi prehlade, a kako bolest napreduje javlja se učestali kašalj (izraženiji noću) i u slučaju razvoja teže kliničke slike, prodoran, glasan, škripav zvuk u udisaju (stridor) te ubrzano disanje sa širenjem nosnica. Karakteristično u djece u dobi od 6 mjeseci do 3 godine.

Kod težih infekcija donjeg dišnog puta razlikujemo:

Bronhiolitis u dojenčadi u dobi do 24 mjeseca, najčešće u dobi od 3 do 6 mjeseci. U početku su prisutni simptomi prehlade. Najizraženiji simptom je sipnja, a ukoliko se razvije bronhiolitis s težom kliničkom slikom razvije se i ubrzano disanje praćeno širenjem nosnica i otežanim disanjem. Takvo stanje zahtjeva bolničko liječenje.

Upala pluća kod djece najčešće se javlja kao sekundarna infekcija nakon prehlade. Tipično se javlja povišena tjelesna temperatura. Ponekad je prisutna sipnja, produktivni kašalj, otežano disanje i bol u prsima.

Jačanje imuniteta djece i terapija kašlja

Kod kašlja možemo pomoći davanjem tekućine, udisanjem vlažnog zraka (inhalacije) te davanjem suportivnih preparata koji djeluju protuupalno, antibakterijski i analgetski, te sadrže sastojke za jačanje imuniteta.

Foto: Abela Pharm

Propomucil sirup za djecu na bazi propolisa, meda, NAC-a i biljnih ekstrakata (bijeli sljez, jaglac, šipak), koristi se kod djece od 3. godine života za nadraženo grlo, ždrijelo i glasnice. Aktivne komponente djeluju na produktivni i nadražajni kašalj.

Bijeli sljez bogat je biljnom sluzi koja oblaže sluznicu usta i grla te djeluje protuupalno. Tako smanjuje isušivanje, ublažava iritaciju u grlu i smanjuje nadražajni kašalj.

Plod šipka je prirodni izvor vitamina C, B1, B2 i provitamina A, čime se pospješuje jačanje imuniteta djeteta.



Više informacija potražite na https://abela.hr/, a proizvode možete pronaći u ljekarnama ili specijaliziranim prodavaonicama.



LITERATURA:

Carlsson E, Frostell A, Ludvigsson J, Faresjo M; Psychological stress in children may alter the immune response. Immunol 1 March 2014; 192(5): 2071-2081

Kalendar cijepljenja u Republici Hrvatskoj

HEMED Kašalj kod djece ; author: Deborah M. Consolini M.D.

Bioactive Compounds and Antioxidant Activity in the Fruit of Rosehip (Rosa canina L. and Rosa rubiginosa L.) 2023 Apr 18;28(8):3544.

https://www.clinicaladvisor.com/features/soothing-coughs-and-sore-throats-with-marshmallow/