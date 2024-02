Jeste li u toksičnoj vezi? Pokazat će ovi znakovi!

Kvalitetna, dobra veza puna poštovanja može poboljšati vaš život na nezamislive načine. S druge strane, loša veza vas može ostaviti slomljena srca, u depresiji i bez volje za nastavkom, piše Healthline.

Zapamtite, toksične veze su češće nego što mislite i njihovi efekti mogu imati dugoročno negativne posljedice. Mnogima je teško napustiti toksičnu vezu jer se osjećaju financijski zarobljeno ili brinu za budućnost svoje djece. Ovo su znakovi toksične veze.

Nedostatak podrške: “Zdravi odnosi temelje se na obostranoj želji da vidimo partnera kako uspijeva u svim područjima života”, kaže Carla Marie Manly, doktorica znanosti, autorica knjige “Radost od straha”. Ali kada stvari postanu toksične, svako postignuće postaje natjecanje. Ukratko, vrijeme koje provodite zajedno više nije pozitivno. Ne osjećate podršku ili ohrabrenje i ne možete im vjerovati da budu tu za vas Umjesto toga, mogli biste steći dojam da vaše potrebe i interesi nisu važni; njima je stalo samo do onoga što oni žele.

Toksična komunikacija: Umjesto ljubaznosti i uzajamnog poštovanja, većina vaših razgovora ispunjena je sarkazmom ili kritikom i potaknuta prezirom — prediktorom razvoda. Uhvatite li se kako podsmjehujete svojim prijateljima ili članovima obitelji? Možda ponavljate ono što su rekli podrugljivo kad su u drugoj prostoriji. Možda čak počnete izbjegavati njihove pozive samo kako biste se odmorili od neizbježnih svađa i neprijateljstva.

Zavist ili ljubomora: Iako je sasvim u redu povremeno iskusiti malo zavisti, Caraballo objašnjava da to može postati problem ako vas vaša zavist sprječava da pozitivno razmišljate o uspjesima vašeg partnera. Isto vrijedi i za ljubomoru. Da, to je savršeno prirodna ljudska emocija. Ali kada to dovodi do stalne sumnje i nepovjerenja, može brzo narušiti vaš odnos.

Kontroliranje ponašanja: Pita li vas partner gdje ste cijelo vrijeme? Možda postanu iznervirani ili iziritirani kada ne odgovorite odmah na poruke ili vam pošalju više puta dok to ne učinite. Ovakva ponašanja mogu proizaći iz ljubomore ili nedostatka povjerenja, ali također mogu upućivati ​​na potrebu za kontrolom - a oboje može pridonijeti toksičnosti veze.

Nepoštivanje: Neprestano izmišljate laži o tome gdje se nalazite ili s kim se sastajete - bilo da je to zato što želite izbjeći druženje sa svojim partnerom ili se brinete kako će reagirati ako im kažete istinu. Manly kaže da su kronično kašnjenje, ležerno "zaboravljanje" događaja i druga ponašanja koja pokazuju nepoštivanje vašeg vremena crvene zastavice. Imajte na umu da neki ljudi mogu imati poteškoća u planiranju i održavanju planova na vrijeme, pa bi moglo pomoći započeti razgovor o ovakvom ponašanju. Ako nije namjerno, mogli biste primijetiti poboljšanje nakon što objasnite zašto vam smeta.

Negativno financijsko ponašanje: Dijeljenje financija s partnerom često uključuje određenu razinu dogovora o tome kako ćete potrošiti ili uštedjeti svoj novac. Ipak, nije nužno nezdravo ako jedan partner odluči potrošiti novac na stvari koje drugi partner ne odobrava. Međutim, može biti toksično ako ste se dogovorili oko svojih financija, a jedan partner stalno ne poštuje taj dogovor, bilo kupnjom skupih artikala ili podizanjem velikih svota novca.

Stalni stres: Obični životni izazovi - bolest člana obitelji ili gubitak posla - mogu, naravno, stvoriti napetost u vašem odnosu. No to što ste stalno na rubu, čak i kada niste suočeni sa stresom iz vanjskih izvora, ključni je pokazatelj da nešto nije u redu. Ovaj kontinuirani stres može utjecati na fizičko i mentalno zdravlje, a vi se često možete osjećati jadno, mentalno i fizički iscrpljeno ili općenito loše.

Ignoriranje vaših potreba: Pristajanje na sve što vaš partner želi učiniti, čak i kada je to protiv vaših želja ili razine udobnosti, siguran je znak toksičnosti, kaže klinička psihologinja dr. Catalina Lawsin. Recimo da su planirali godišnji odmor kako bi vas odveli izvan grada na mamin rođendan. Ali kad su vas pitali koji su datumi prikladni, naglasili ste da su svi datumi u redu - sve dok niste propustili mamin rođendan Ne želite ovo isticati jer ne želite započeti svađu. Pa kažete: “Super! Tako sam uzbuđen/a."

Nedostatak brige o sebi: U toksičnoj vezi mogli biste se odreći svojih uobičajenih navika brige o sebi, objašnjava Lawsin. Možda ćete se povući iz hobija koje ste nekoć voljeli, zanemariti svoje zdravlje i žrtvovati svoje slobodno vrijeme. To se može dogoditi jer nemate energije za te aktivnosti ili zato što vaš partner ne odobrava kada radite svoje.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"