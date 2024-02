Jeste li u vezi s patološkim lažljivcem? Terapeuti podijelili znakove na koje treba pripaziti

Nemojte da vam se dogodi da se nakon nekoliko godina braka pitate: ‘Za koga sam se ja to udala ili oženio?.’ To je bilo pitanje na umu Reese Teese nakon što je otkrila laži njezina supruga nakon vjenčanja. Šokantna priča o prijevari žene iz Georgije uzbunila je milijune korisnika TikToka, piše New York Post.

Reesin sada već bivši suprug, nazvan ‘Legion’, obećavao je luksuzne odmore, krivotvorio dokumente i tvrdio da ima korporativni posao dok je zapravo bio privremeni vozač viličara. Ova luda priča ostavila je u strahu mnoge gledatelje da su možda u braku s patološkom lažljivicom, što je natjeralo terapeute da podjele znakove na koje treba obratiti pažnju.

‘Patološko laganje često je simptom antisocijalnog poremećaja osobnosti i narcisoidnog poremećaja osobnosti’, rekla je psihoterapeutkinja Marni Feuerman, ‘Patološki lažljivac koristi se lažima kako bi dobio ono što želi na sebičan, manipulativan i lukav način’. Patološke lažljivce ne treba brkati s kompulzivnim lažljivcima ili lažljivcima po navici, koji ‘nisu tako sofisticirani’. Dakle, kako možete uočiti patološkog lažljivca?

1. Ako je predobar da bi bio istinit, vjerojatno i je: ‘Znakovi da možda imate posla s kompulzivnim lažljivcem mogu se polako pojaviti u vašoj svijesti jer u početku osoba može pričati uzbudljive stvari kako bi vas privukla u svoju orbitu’, rekla je psihologinja Debra Campbell, ‘Postoji dio vas koji želi da to bude istina; zaslijepljeni ste neko vrijeme. Tada se postupno pojavljuju male nedosljednosti, možda zbog nevažnih stvari zbog kojih ostajete zbunjeni’.

VEZANI ČLANCI:

2. Smatrate da je gotovo nemoguće provjeriti navodne činjenice koje su iznijeli o svom životu: Patološki lažljivac može izbjeći pitanja o svojoj prošlosti ili dati nejasne detalje koji se ne mogu potvrditi. ‘Također mogu tvrditi da više ne razgovaraju sa svojom obitelji, što je pomalo sumnjivo’, rekla je psihoterapeutkinja Kathryn Smerling, ‘U svojim pričama također mogu promijeniti detalje kada ih ponovno prepričavaju- njihov je narativ nedosljedan’.

GALERIJA: Ponekad su tajanstvene: Ovo su stvari u kojima žene uvijek lažu!

3. Brane se kada ukažete na nedosljednost: ‘Okreću ploču prebacujući krivnju na pojedinca koji ih ispituje, pripisujući krivnju i bacajući sumnju na vašu prosudbu’, rekla je bračna i obiteljska terapeutkinja Sheri Meyers, ‘Ova manipulacija može potaknuti osjećaj rasvjete, ostavljajući vas da preispitujete valjanost svoje stvarnosti i zaključaka. Patološko laganje može biti dio obrasca nasilne veze’.

4. Odbacuju vaše osjećaje: Osim obrambenog stava, odbacivanje vaših osjećaja važan je pokazatelj. Stručnjaci kažu da ako izrazite povrijeđenost nakon što ste uhvatili patološkog lažljivca kako laže, zanemarit će vaše osjećaje. ‘Jednom kada kod partnera uočite uobičajeni obrazac laganja, sigurno ćete osjećati stalnu bol, stres i nesigurnost’, rekla je Feuermann.

VEZANI ČLANCI:

5. Vjerujte svom osjećaju: ‘Naše tijelo nam cijelo vrijeme šalje signale opasnosti i sigurnosti, a obično počinju u želucu. Imate li više gastronomskih problema nego inače?’, rekla je za bračna i obiteljska terapeutkinja Erin Pash, ‘Naši centri za empatiju ne mogu raditi kada netko laže i to se pokazuje kao mučnina, probavne smetnje i drugi jednostavno neugodni osjećaji u želucu koji bi vam mogli puno govoriti ako samo obratite pažnju’.

Feuerman je dodala da je istina osnovni uvjet za zdravu vezu - krajnja crvena zastavica je, dakle, netko tko je kronični lažljivac. ‘Ako vaš partner nije u stanju reći istinu - bilo zbog patologije ili navike - vrijeme je da krenete dalje’, rekla je.

Muškarac tvrdi da je bogataš, ali da to skriva od svoje obitelji: ‘Imam i lažan stan!’