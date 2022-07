'Jedva sam oprostila svom mužu aferu i nakon toga je krenulo na bolje, ali sada nam je brak opet u krizi'

- Prije nekoliko mjeseci moj suprug i ja smo bili smo u lošim odnosima i brak nam je bio u vrlo lošem stanju. Zbližio se sa ženom na poslu s kojom je na kraju imao i kratkotrajnu aferu. Imali smo financijskih poteškoća, a bilo je i puno stresa oko naše djece. Kada sam saznala za aferu, bilo je grozno. Vrištala sam na njega i nismo razgovarali nekoliko tjedana, ali nakon toga smo se oboje uspjeli smiriti i ja sam mu nekako ipak odlučila oprostiti - napisala je jedna žena za Mirror.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Neko vrijeme bilo je sjajno i zaista se vidio napredak, ali onda se polako sve opet počelo vraćati na staro. Prestali su razgovarati o njihovom braku i njima samima, ne rade nikakve zajedničke planove, a on je opet često na poslu do kasno. Sumnja da će ju ponovno prevariti i da će ovoga puta to značiti kraj.

- Rastuži me kada pogledam zajedničke fotografije na kojima smo svi zajedno sretni, ali mislim da sam toliko iscrpljena od našeg odnosa da nemam više energije pokušati to riješiti. Mislim da on uopće više ne želi biti u braku - nastavila je.

- Ako se i dalje volite, ne mislim da mora biti kraj, ali morat ćete se zaista potruditi da se ponovno povežete kao par. Mislim da je problem bio u tome što ste prestali komunicirati, razgovarali ste tome tek nakon što ste saznali za njegovu aferu s drugom ženom, a zato se sada to ponovno događa. Razgovor mora biti stalan, redovito pitajte jedno drugo kako se osjećate, razgovarajte o vašem braku i djeci, i podržavajte jedno drugo. Preporučila bih vam bračno savjetovanje jer ćete tako zaista biti primorani sjesti i razgovarati o problemima. Gledanje starih fotografija može pomoći da ponovno probudite romantiku, da vas podsjeti zašto se volite te da poželite ponovno biti tako sretni i bliski - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!