Jedite hranu za bolje raspoloženje: Ove zdrave namirnice će vas odmah usrećiti!

Mnogi ljudi će kada su loše volje posegnuti za nečim slatkim, ali to je zapravo sasvim logično. Naime, slatkiši nam daju osjećaj dobre volje, te nas brzo napune novom energijom. Nažalost, to nije dobro za liniju, niti zdravlje općenito. Ali to ne mora biti tako, jer postoje neke zdrave namirnice koje nam brzo daju osjećaj dobre volje, a radi se o ovih sedam, piše CNET.

Losos: Zahvaljujući velikoj količini zdravih omega-3 masnih kiselina, prvenstveno štiti naše srce, ali i dobro raspoloženje profitira od njega. I to jako dobro: za potrebe metaanalize su znanstvenici usporedili 26 različitih istraživanja te su otkrili sljedeće: ljudi koji jedu puno ribe imaju znatno manji rizik od depresije. Riba bi nam na meniju stoga trebala biti barem jednom do dvaput tjedno.

Zeleno povrće: U zelenom povrću (poput špinata), ali i u supernamirnici avokadu, nalazi se puno važne folne kiseline koja spada u grupu vitamina B. Niska razina folne kiseline povezuje se s većim rizikom od depresije, jer ima, između ostaloga, direktno djelovanje na proizvodnju hormona sreće serotonina. Dakle, priuštite si pokoju plošku avokada ujutro uz sendvič ili špinat za ručak. osobito kada ste loše volje.

Banane: Banane već dugo slove kao namirnica koja poboljšava raspoloženje: sadrže pristojnu količinu serotonina, od kojeg smo brzo bolje volje. Osim toga, banane su superzdrave: daju nam puno energije te sadrže puno kalija koji je dobar za srce i mišiće.

Borovnice: Borovnice su pravi mali moćni paketi: sadrže puno zdravih antioksidansa koji presreću slobodne radikale te nas štite od upala u tijelu. Još jedan važan sastojak: flavonoidi. Istraživanja su dokazala da mogu poboljšati raspoloženje, a osim toga, vrlo su ukusne.

Jogurt i kefir: Crijeva se sve više spominju u kontekstu sa zdravim životom. U fokusu su probiotici koji potiču rast dobrih crijevnih bakterija. Naime, znanstvenici su otkrili da probiotici imaju pozivne učinke na depresivna raspoloženja. Dakle, jogurt i kefir uvrstite u svoj meni.

Kvinoja: Integralni proizvodi, poput kvinoje ili smeđe riže, puni su vlakana koja su potrebna tijelu za različite procese. Sadrže i razne vitamine B, kojima se veseli naš mozak. Osim toga, vitamini B potiču proizvodnju serotonina, te nas time usrećuju. Najbolje je jesti kvinoju u kombinaciji s povrćem.

Tamna čokolada: Zadnja, ali najslađa dobra vijest: slatko i zdravo ne treba isključiti. Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa je primjer za to. Naime, tamna čokolada sadrži feniletilamine, koji su zaslužni za to da se stvara hormon sreće serotonin. Osim toga, u njoj se nalazi još i puno flavonoida koji također poboljšavaju raspoloženje.



